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Первое «реальное изображение» LG V35 ThinQ?
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Первое «реальное изображение» LG V35 ThinQ? 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
О грядущем LG V35 ThinQ пользователям не раз уже приходилось слышать. Но сейчас в Сети впервые появилось изображение, которое, как считается, показывает реальный дизайн девайса. Следует отметить, что для этого оснащенного мощным чипсетом смартфона, вероятно, не будет характерна одна из трендовых особенностей дизайна современных флагманов.
LG V35 ThinQ, вероятно, впервые показался на «реальном изображении». Об этом сообщается в опубликованной ресурсом gsmarena.com иллюстрированной заметке Айвена (Ivan) со ссылкой на androidhits.com.
Еще не представленный компанией LG широкой публике смартфон выглядит подобно уже известным моделям LG V30 и LG V30 ThinQ, что вполне соответствует тем слухам о девайсе, которые появлялись в Сети ранее.
Вероятно, в LG V35 ThinQ сохранится свойственный его предшественникам 6,0-дюймовый P-OLED-экран с соотношением сторон 18:9. При этом подобный экрану G7 ThinQ 6,1-дюймовый дисплей с трендовой выемкой и соотношением сторон 19:9, соответственно, не найдет себе применения в рассматриваемой новинке.
На сегодняшний день ожидается, что LG V35 ThinQ станет базироваться на современном флагманском чипсете Snapdragon 845. Объем его оперативной памяти составит 6 гигабайт. На задней панели девайса будет располагаться двойная 16-мегапиксельная камера, один из сенсоров которой будет широкоугольным с диафрагмой f/1.9, второй — обычным с диафрагмой f/1.6. Как и предшествующие модели, новинку оснастят батареей, емкость которой составит 3300 мАч.
Ожидается, что LG V35 ThinQ дебютирует на корейском рынке в июне 2018 года. Отмечается также, что в США его, начиная с августа текущего года, станет эксклюзивно предлагать оператор AT&T.
Обсудить дизайн еще не анонсированного LG V35 ThinQ читатели могут в Telegram-чате.
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