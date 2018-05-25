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Cubot выпустит ультрабюджетный смартфон J3 с функцией Face ID
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Cubot выпустит ультрабюджетный смартфон J3 с функцией Face ID 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Компания Cubot готовит к выходу в июне новый очень недорогой смартфон Cubot J3, который будет стоить всего $59,99. Однако у этого устройства при своей цене есть весьма примечательная опция — функция распознавания лица Face ID, как и более дорогих аппаратов.
Телефон будет работать на легкой системе Android Go и предложит довольно приятный дизайн с небольшими рамками вокруг 5-дюймового дисплея 18:9. Начинка же смартфона будет за такие деньги, естественно, не самой производительной. Сообщается про 4-ядерный чип MT6580, 1 гигабайт оперативной памяти и встроенный накопитель на 16 гигабайт с поддержкой карт памяти до 128 гигабайт.
Смартфон будет поддерживать 2 SIM-карты, а емкость аккумулятора составит 2000 мАч. Сзади будет стоять вертикальный модуль камеры с 8-мегапиксельным датчиком. Спереди — 5-мегапиксельная фронталка. Cubot выпустит в июне не только эту модель, а целый ряд новых устройств, включая Power, Nova, J3 Pro, J3, P20 и другие.
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