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OnePlus 6 получил поддержку «бесшовных» обновлений
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OnePlus 6 получил поддержку «бесшовных» обновлений 

Android Insider 2 часа назад
Фото: Android Insider
OnePlus 6 стал первым устройством китайского производителя с поддержкой так называемого «бесшовного» обновления. Данная особенность позволяет смартфону загружать и устанавливать апдейты операционной системы в фоновом режиме, не требуя сопутствующих распаковке файлов перезагрузок.
Google представила функцию «бесшовных» обновлений в 2016 году одновременно с релизом смартфонов Pixel первого поколения. С того момента многие производители взялись за адаптацию данного нововведения для фирменных устройств, стремясь обеспечить своим клиентам максимум комфорта.
Несмотря на то, впрочем, что установка компонентов обновления происходит в фоновом режиме, не влияя на работоспособность самого смартфона, все изменения, которые оно привносит, могут вступить в силу только после перезагрузки. Иными словами, апдейт будет установлен, но, не перезагрузив девайс, пользоваться новыми функциями будет невозможно.
Презентация OnePlus 6 состоялась 16 мая. Смартфон вышел точно таким, каким его демонстрировали десятки утечек и инсайдерских сливов. Единственной особенностью новинки, которая так и не была реализована, стала функция беспроводной зарядки. Производитель отказался от нее, не чувствуя в ней необходимости.
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