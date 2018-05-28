Обновление OnePlus 6 убивает Always-On дисплей

OnePlus 6 — самый свежий флагман китайской компании. Смартфон получил 6,28-дюймовый дисплей, 8 ГБ оперативной памяти, современный Snapdragon 845 и двойную камеру. Устройство является одним из лучших в своей ценовой категории, но теперь поводов любить его стало чуть меньше. Разработчики отключили Always-On дисплей.

Функцию убивает обновление, сообщает Phone Arena. До этого в меню Ambient Display было доступно две опции. Теперь «Always on» исчез.

Как сообщают представители компании, причиной решения стала автономность. Постоянная активность экрана существенно расходовала заряд аккумулятора. В результате от неё отказались.

По заявлению сотрудников, функция считалась экспериментальной. Это не успокоило владельцев нового смартфона — пользователи высказывали недовольство.

Напомним, апдейт стал не первым. В день старта продаж модели обновление OnePlus 6 научило смартфон скрывать выемку в верхней части дисплея и записывать замедленное видео на 480 и 240 кадрах в секунду в 720p и 1080р соответственно.

Вернут ли Always-On дисплей в будущем — неизвестно. Ситуацию обсуждаем в телеграм-канале AndroidInsider.