Тест и обзор ноутбука Asus Zenbook UX331UA (90NB0GZ2-M02380): верный спутник в благородной одежде

Итоги теста Оснащение Asus Zenbook UX331UA с его SSD-накопителем емкостью 256 Гбайт и небольшим количеством интерфейсов мы можем признать скорее посредственным. От этого страдает прежде всего соотношение цены (около 60 000 рублей) и качества, которое благодаря в остальном отличным результатам находится все еще на хорошем уровне. Преимущества превосходная продолжительность времени автономной работы отличный дисплей высокая производительность Недостатки всего 256 Гбайт дискового пространства Результаты тестирования Asus Zenbook UX331UA grau (90NB0GZ2-M02380) Соотношение цена/качество Отлично Место в общем рейтинге 4 из 49 Соотношение цена/качество: 80 Мобильность (25%): 98.1 Оснащение (25%): 61.8 Производительность (15%): 85.7 Эргономичность (15%): 80.7 Дисплей (20%): 90 Результаты тестирования Поставьте оценку — 83% Редакционная оценка—Пользовательская оценкаВы уже поставили оценку Давно известный и проверенный

Визуально Zenbook UX331UA от своей родственной модели практически не отличается. Компания Asus по-прежнему использует корпус из полированного металла толщиной всего 1,6 см. Но в отличие от Zenbook UX331UN этот корпус ощущается как более стабильный и не столь легко опрокидываемый. Таким образом, качество исполнения и дизайн 13,3-дюймового лэптопа можно признать убедительным во всех отношениях.

Еще тоньше Zenbook попросту не может быть из-за наличия двух нормального размера портов USB 3.0, а также одного USB 3.1 Type-C. Классический HDMI-выход на левой стороне требует тоже много места. Дополняет список оснащения еще и слот для карт памяти стандарта Micro-SD, а также аудиовыход для наушников и сканер отпечатка пальца в правом нижнем углу. LAN-порта и полноценного кардридера здесь нет. В этом отношении Zenbook UX331UA получается таким же, как и его более дорогая родственная модель. Достаточная офисная производительность

Самое большое отличие от Zenbook UX331UN, который стоит приблизительно на 400 евро больше, заключается во встроенном в корпус оборудовании. В то время, как лакшери-вариант располагает Intel Core i7, 16 Гбайт оперативной памяти и выделенной графической картой Nvidia, в протестированной нами модели ноутбука от Asus используется всего 8 Гбайт оперативной памяти, а также процессор Intel Core i5-8250U. Последний работает на тактовых частотах от 1,6 ГГц до 3,4 ГГц. Но что это означает на практике?

В случае с играми ввиду отсутствия выделенной графической карты Zenbook UX331UA с более дорогой моделью сравниться, конечно, не может. Но при повседневной офисной и мультимедийной эксплуатации разницы практически не ощущается. Это наблюдение подтверждают и результаты запуска бенчмарка PCMark 7, который оценивает «общую» производительность лэптопов. Здесь UX331UN набрал очень хрошие 5911 баллов, а Zenbook UX331UA со своими 5645 его почти догоняет. Причиной тому не в последнюю очередь стал быстрый SSD-накопитель емкостью 256 Гбайт.

Кроме того, у «урезанного» оборудования выявились даже два преимущества. Во-первых, даже под полной нагрузкой Zenbook остается очень тихим. Во-вторых, продолжительность времени автономной работы оказывается немного лучше, чем у конкурентов.

В симулируемом нами «офисном» режиме работы с периодическими кофе-паузами батарея выдержала превосходные 12 часов 48 минут. При постоянном видеовоспроизведении ноутбук выключился через 9 часов 06 минут. Ультрамобильный

13,3-дюймовый дисплей окружен очень тонкой рамкой. Во время тестовых испытаний он продемонстрировал убедительные шахматную контрастность 192:1 и максимальную яркость в 282 кд/м2. При сравнении с родственной моделью не стоит обманываться замечательными показателями Zenbook UX331UN (304 кд/м2), так как хотя она и гораздо ярче, но оснащена бликующей панелью, поэтому для нормальной работы вне стен помещений более высокая яркость является для неё попросту необходимой.

В случае с UX331UA все иначе: из-за того, что IPS-панель здесь матовая, 282 кд/м2 оказывается вполне остаточно, чтобы с комфортом пользоваться ноутбуком как в 4 родных стенах, так и под открытым небом.

Подсвечиваемая клавиатура обладает убедительным четко выраженным противодействием силе нажатия и хорошо разграниченными кнопками. Плоская конструкция с коротким свободным ходом хотя и не каждому придется по вкусу, но после непродолжительного периода привыкания все приходит в норму.

Также здесь обращает на себя внимание улучшенная стабильность корпуса, в отличие от Zenbook UX331UN. Дополняет баллы за хорошую эргономичность и превосходный тачпад. Он хотя и оказывается довольно гладким, но не «клеится» и реагирует на команды очень быстро. Результаты тестирования Asus Zenbook UX331UA grau (90NB0GZ2-M02380) Альтернативные варианты:

Toshiba Satellite Pro A30-D-10E (PT381E-00C00YGR)

Toshiba Satellite Pro A30-D-10E в плане характеристик дисплея не идет ни на какие компромиссы: панель матовая и сияет с яркостью более 300 кд/м2. Оснащение благодаря встроенному LAN-порту, полноценному кардридеру и отдельному VGA-выходу тоже лучше, чем у Zenbook.

Зато вам придется отказаться от сканера отпечатка пальца и учесть при покупке, что производительность здесь немного хуже. Но ценник в 60 000 рублей поможет вам это пережить.

HP ProBook 430 G5 (3KY87EA#ABD)

Еще немного больше за свою цену предлагает наш лидер рейтинга. HP ProBook 430 G5 убедителен своими превосходной производительностью, отличным дисплеем, а также замечательным оснащением.

Прекрасной является и продолжительность времени автономной работы: более 11 часов в «офисном» режиме работы и более 10 часов при видеовоспроизведении. Не удивительно при этом, что данное устройство является еще и нашим лидером рейтинга по соотношению цены и качества. HP ProBook в настоящее время можно найти приблизительно за 58 000 рублей. Характеристики и результаты тестирования Asus Zenbook UX331UA grau (90NB0GZ2-M02380) Соотношение цена/качество 80 Операционная система Windows 10 Home Габариты 31,3 x 21,6 x 1,6 см Вес 1,1 кг Процессор Intel Core i5-8250U (1,6 ГГц) Объем ОЗУ 8 Гбайт Тип видеокарты интегрирована в процессор (Intel UHD Graphics 620) Модель видеокарты — Объем видеопамяти — Дисплей: диагональ 13,3 дюйма Дисплей: разрешение 1.920 x 1.080 пикселей Дисплей: поверхность глянцевая Дисплей: макс. яркость 282 кд/м² Дисплей: шахматная контрастность 192:1 Дисплей: плотность пикселей 166 dpi Дисплей: распределение яркости 93,3% Емкость накопителя 256 Гбайт Тип накопителя SSD Оптический привод нет Аккумулятор: емкость 50 Вт·ч Автономная работа: офисный пакет 12:48 ч:мин Автономная работа: проигрывание видео 9:06 ч:мин Шумность при маск. нагрузке тихо Порты USB 3 x USB 3.0 Bluetooth да WLAN 802.11ac Разъем LAN — UMTS — Док-станция — HDMI HDMI Прочие цифровые видеовыходы — Аналоговые видеовыходы — Карт-ридер MicroSD Вебкамера да Дополнительное оборудование датчик отпечатков пальцев, подсветка клавиатуры Тест: PCMark 7 5.645 бал. Тест: 3DMark (Cloud Gate) 8.574 бал. Читайте также: Тест и обзор игрового ноутбука Gigabyte Aero 15-W8: ноутбук с мощной тягой

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