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Компания DigiLens приступает к производству мотошлемов дополненной реальности
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Компания DigiLens приступает к производству мотошлемов дополненной реальности 

TechCult 4 часа назад
Фото: TechCult
Производитель цифровых дисплеев дополненной реальности DigiLens представил новую версию модуля MonoHUD, который заметно «похудел», стал проще в изготовлении и заметно дешевле по сравнению со своими предшественниками. Компания также объявила о соглашении с производителем мото— и велошлемов Sena о разработке мотошлемов с системами дополненной реальности на базе MonoHUD. В новом модуле задействовано только два слоя линз, что по мнению специалистов компании, делает окуляры кристально чистыми при просмотре, сохраняя уровень яркости 8000 nit на полноцветном дисплее с разрешением 640 х 360 пикселей. Стоит уточнить, что MonoHUD «одноглазый». Время непрерывной автономной работы составляет 8 часов при секторе обзора 25 градусов.
Окуляр дополненной реальности отображает несколько навигационных «подсказок» (например, скорость), а также треки плеера, входящие уведомления о звонках, что хорошо подходит для шлемов Sena, сочетающих в себе поддержку Bluetooth и смартфонов.
Разработчикам еще придется выяснить, как их детище реагирует на капризы погоды — перепады температур и влажность, а также усилить их ударопрочность.
Очевидно, что технологии шлемов дополненной реальности постоянно совершенствуются и становятся более доступными. В ближайшее время энтузиасты смогут на собственном опыте испытать достоинства MonoHUD.
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