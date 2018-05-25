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MSI представила недорогой моноблок Pro 24X 7M
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MSI представила недорогой моноблок Pro 24X 7M 

Chip.ru 3 часа назад
Фото: Chip.ru
Компания MSI представила новый персональный компьютер-моноблок Pro 24X 7M. Цена устройства пока не названа, но, судя по характеристикам, она не будет высокой. Новинка получила 23,8-дюймовый дисплей разрешением Full HD 1920х1080 пикселей. В основе модели лежит платформа Intel Kaby Lake U, представленная процессорами Celeron 3865U, Pentium 4415U, Core i3-7100U и Core i5-7200.
Графика только интегрированная. Оперативная память — до 32 ГБ формата DDR4. В качестве накопителя можно использовать 2,5-дюймовый жесткий диск или твердотельный модуль M.2 SSD. Предусмотрены встроенные стереодинамики 2х2,5 Вт, гигабитный сетевой контроллер, опциональные модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11ас и Bluetooth 4.2. Габариты моноблока составляют 538,44х169,96х399,96 мм. Операционная система — Windows 10.
Источник: MSI  Фото: MSI  Читайте также: Как выбрать моноблок: покупаем ПК формата «все в одном»
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