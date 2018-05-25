Почему я не поменяю свой MacBook на Windows-ноутбук

Почему я не поменяю свой MacBook на Windows-ноутбукПокупка MacBook Pro в 2012 году была как прыжок в воду с крутого берега: или вынырну, или… о другом варианте даже думать не хотелось.

Возможно, я единственный человек, который решил купить Apple-ноутбук исключительно из-за крутого внешнего вида. Я не знал, что там за операционка, какие опасности меня подстерегают, не просил у друзей MacBook «пощупать на пару дней».

И до сих пор я ни разу не пожалел о той покупке.

Сейчас на дворе 2018 год, Windows становится все дружелюбнее, ноутбуки — тоньше и удобнее. Но моя любовь к технике Apple так же сильна, как и 6 лет назад. Собрал факты, из-за которых я никогда не поменяю MacBook Pro на другой ноутбук с «форточками».

1. Дизайн Windows-ноутбуков откровенное Г Ноутбук обыкновенный. Скучный.

Я часто захожу в электронные супермаркеты, чтобы вживую посмотреть на ноутбуки и оценить изменения в их дизайне. И всякий раз разочаровываюсь, потому что среди всех-всех ноутбуков с Windows нет ни одного красивого.

Свой первый Макбук я купил только потому, что он был прекрасен визуально. Строгие линии, приятный, чуть шероховатый алюминиевый корпус, удобная клавиатура. Я наслаждался каждым ощущением — когда берешь MacBook в руки, или когда палец опускается на кнопку клавиатуры.

То был 2012 год, напоминаю. Среди Windows-ноутбуков даже сегодня похожие ощущения могут подарить лишь несколько моделей. И то, даже с закрытыми глазами можно определить, что касаешься не Макбука.

Я не понимаю, что тут сложного? Можно скопировать все, что угодно, но до сих пор нет ни одного ноутбука, который тактильно был бы похож на MacBook.

Я уж молчу о том, что НИ ОДИН ноутбук нельзя открыть одной рукой, просто подняв крышку, кроме MacBook. Это фейл всех производителей, и оправдания этому стыду нет.

2. Лучше тачпада MacBook человечество ничего не придумало

Я не знаю ни одного владельца ноутбука, который бы не хотел как можно скорее подключить к своему лэптопу мышку. Пластиковым тачпадом пользуются единицы: это или мазохисты, или мышененавистники. Просто не могу представить других оправданий.

Попробуйте вспомнить, сколько раз за вашу жизнь попадался ноутбук с ДЕЙСТВИТЕЛЬНО удобным тачпадом, но не Макбук? Таким, что и палец приятно скользит, и жесты работают, и прокрутка плавная, и нажатие не похоже на звук из 80-х?

Увы, ни один тачпад не может даже близко сравниться со стеклянным произведением инженерной мысли в Макбуках.

Факт: я ни разу не подключал к MacBook мышь. И ни разу не видел чтобы кто-то страдал подобной формой извращения.

3. Mac OS идеальна. Windows пытается, но нет Помните, как у каждого владельца Windows-ноутбука была священная флешка с драйверами?

Эта флешка (или CD-диск) хранилась, как зеница ока, потому что никогда не знаешь, в какой момент может «отвалиться» какой-нибудь компонент, от сетевой карты до видеоадаптера.

С выходом Windows 10 «виндузятники» радовались, что теперь операционка сама подтягивает из интернета «дрова», представляете? Для меня эта радость непонятна — ведь у MacBook никогда нет проблем с драйверами.

За все годы владения техникой Apple не помню, чтобы хоть раз искал драйвера. Подключал принтеры, сканеры, переустанавливал десятки раз Mac OS, но не потратил ни грамма нервов на поиск нужного ПО к периферийным устройствам, не говоря уж о встроенных в Макбук компонентах.

Считаю Mac OS самой удобной операционкой. Она настолько проста и логична, что через некоторое время работы на Макбуке начинаешь вспоминать Windows как страшный кошмар.

Думаете, преувеличиваю? Ок, попробуйте вспомнить, что нужно сделать чтобы вынести ярлык «Компьютер» на рабочий стол в Windows 10. Напишите в комментах, это полезный гайд. Я помню, как гуглил эту простую, казалось бы, операцию и тратил свое время.

Про вирусы и трояны просто промолчу. Считаю, что антивирус для Мака — такое же извращение, как и хоккей на траве.

Открою секрет: в Mac OS есть стандартные программы, аналоги которых в Windows либо отсутствуют, либо совершенно неудобны. К примеру, «Заметки»: у Apple это мощный рабочий инструмент для ведения записей, рисования, хранения информации.

Заметки можно запаролить, в них можно хранить сканы, файлы, фотографии. Информация синхронизируется между всеми устройствами Apple и я настолько привык к этому, что даже не обращаю внимания на магию, когда пишешь заметку в iPhone, а потом смотрю ее на своем MacBook.

А что есть у Windows? Ооо, там есть приложение «Блокнот», которое даже пытаться сравнивать с «Заметками» глупо. Точно такая же история с почтовым клиентом или браузером.

4. Автономность MacBook — настоящая легенда

Сегодня многие производители Windows-ноутбуков гордятся временем автономной работы своих устройств: наш ноутбук может проработать вдали от розетки целых 7 часов!

АХАХАХАХА.

Что MacBook Pro 2012, что мой нынешний MacBook 2016 — оба стабильно работают без зарядки не менее 8-ми часов. Я нисколько не опасаюсь, что аккумулятор может сесть в самый неподходящий момент: бывает, что я работаю с MacBook целый рабочий день, не вспоминая о необходимости подзарядить его.

А главное, если закрыть крышку MacBook, то заряд аккумулятора расходуется гораздо экономнее в спящем режиме, чем у любого Windows-ноутбука.

Вспомните, сколько раз слышали страшные истории, что ноутбук лежал пару дней и разрядился? Скорее всего, такое даже случалось с некоторыми из вас.

С Макбуком я даже не представляю такой проблемы: бывало, я не открывал его неделю, а заряд аккумулятора терял от 1 до 2 процентов. Так что когда мне нужно после долгого перерыва воспользоваться MacBook, я совершенно уверен что он включится, а не окажется разряженным в ноль.

5. У Windows-ноутбуков есть один плюс. Но его недостаточно

Ладно, я признаю, что у ноутбуков есть одно преимущество, перед которым пасуют Макбуки: количество портов и разъёмов. Все эти необходимые USB, HDMI и ethernet — как же я, владелец MacBook Pro с двумя USB-C, живу без этого разнообразия?

А вот прекрасно живу. Они совершенно не нужны настолько, чтобы из-за обилия портов отказаться от Макбука.

Прошло уже больше года, как я купил свой «куцый» MacBook, и за это время у меня появилось лишь 2 аксессуара: один адаптер с 2-мя USB и кардридером и один переходник c USB-C на HDMI.

Всё, больше никакие переходники не нужны. Если вы страдаете от отсутствия сетевого разъема для подключения проводного интернета — я лишь искренне советую вам завести себе Wi-Fi роутер. Как-никак, 21 век на дворе.

Ноутбуки c Windows по-прежнему проигрывают MacBook. Так было, есть и будет

Возможно среди читателей есть те, кто в силу специфичной работы или условий труда не могут пользоваться MacBook. У таких людей на работе могут быть жесткие политики безопасности и проводной интернет — единственная связь с миром.

А может, дело в каком-то особом программном обеспечении, которое написано только для Windows.

Что же, мне искренне жалко таких людей. Ведь борясь с драйверами, подключая мышь, ловя трояны и вирусы или ища удобный почтовый клиент под «Винду» они теряют свое время.

Я не теряю свое время на неудобные гаджеты. Ведь у меня есть MacBook. Искренне желаю, чтобы и у вас был.