Дебютировало много телефонов с батареями-гигантами

Современных пользователей трудно удивить мощным «железом» современных флагманов. Многочисленные функции и впечатляющие двойные камеры также встречаются в мобильных девайсах довольно часто. Но есть одно важное качество, которого многие пользователи ждут от умного телефона — повышенная емкость батареи, позволяющая как можно реже заряжать девайс. Сообщается о дебюте целого ряда таких телефонов.

Power Max P600S

Energizer выпустила ряд своих смартфонов и обычный телефон. Речь идет о линейках Power Max, Hardcase и Energy, которые были анонсированы еще в январе текущего года. Hardcase — более прочный девайс, а Power Max — прежде всего смартфон с большим аккумулятором. Впрочем, все модели линейки характеризуются немалым объемом своих батарей. Более подробно новинки были рассмотрены в иллюстрированной заметке Ро (Ro), опубликованной на страницах ресурса gsmarena.com.

Power Max P600S — смартфон с батареей на 4500 мАч. И весит он соответственно немало — 190 грамм. Его чипсетом стал MediaTek Helio P25. Объем оперативной памяти в максимальной конфигурации девайса — 6 гигабайт. Емкость встроенного накопителя — 64 гигабайта. Смартфон укомплектован 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением 1080 x 2160 пикселей и трендовым соотношением сторон — 18:9. На задней панели первой из новинок располагается двойная камера с 13— и 5-мегапиксельным сенсорами и поддержкой эффекта боке. К сожалению, рассматриваемый смартфон работает под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Power Max P550S

Power Max P550S характеризуется батареей еще большего объема — 5000 мАч, но менее мощным «железом» — чипсетом MediaTek MT6737, 16-гигабайтным встроенным накопителем и 2-гигабайтным ОЗУ.

Задняя панель девайса оснащена 13-мегапиксельной камерой с одним сенсором. Экран Power Max P550S отличается классическим разрешением 16:9. Речь идет о 5,5-дюймовом дисплее на основе IPS-панели с разрешением 720 x 1280 пикселей. Ожидается, что телефон станет работать без подзарядки дольше, чем P600S с более производительным аппаратным обеспечением.

Power Max P16K Pro Кроме смартфонов, Energizer выпустила также «функциональный» телефон Power Max P20 с аккумулятором на 4000 мАч, чипсетом Spreadtrum SC6531E, 4 мегабайтами оперативной памяти и 3-мегапиксельной камерой, расположенной на задней панели девайса. Основным преимуществом этого телефона является гигантская батарея, которая может использоваться в качестве внешнего аккумулятора для других девайсов пользователя.

Avenir Telecom также анонсировал еще три девайса линейки Power Max. Power Max 490 и Power Max 490S станут характеризоваться батареями на 4000 мАч. Но самый интересный смартфон — P16K Pro с аккумулятором на 16 000 мАч.

Hardcase H550S

Его передняя панель подобна P600S, но весит смартфон 350 грамм, что объясняется его невероятно большой батареей. Его чипсетом стал MediaTek Helio P23, а объем оперативной памяти составил 6 гигабайт. Емкость встроенного накопителя 128 гигабайт. На задней панели умного телефона располагается его основная камера, в которой 16-мегапиксельный сенсор сочетается с 13-мегапиксельным. Передняя панель девайса также оснащена двойной камерой с 13— и 5-мегапиксельным сенсорами.

Линейка Energizer Hardcase теперь представлена прочным Hardcase H550S с изогнутым 5,5-дюймовым IPS-дисплеем, характеризующимся стандартным разрешением 1080 x 1920 пикселей. Девайс укомплектован чипсетом MediaTek MT6750, тремя гигабайтами оперативной памяти и 32-гигабайтным встроенным накопителем. Его единственная 16-мегапиксельная камера располагается на задней панели.

Hardcase H240S

Емкость батареи рассматриваемого смартфона составляет 4000 мАч. Но основной особенностью модели H550S является ее прочность. Она соответствует сертификации IP68. Осенью текущего года появится также модель H570S с еще более емким аккумулятором на 4800 мАч. Линейка Hardcase представлена также моделями E100, E520, E400 и H240S, и последняя из них стала первым прочным телефоном от Energizer с поддержкой 4G-соединений.

Energy S550

Линейка Energy преимущественно представлена обычными телефонами, к числу смартфонов не относящимися. Впрочем, и Android-девайсы также входят в эту линейку, модели которой также отличаются достаточно большими батареями для смартфонов, которые трудно назвать мощными. Наиболее примечательный девайс — S550S с аккумулятором на 3000 мАч, чипсетом MediaTek MT6737, 2-гигабайтным объемом ОЗУ (в максимальной конфигурации), 16-гигабайтным встроенным накопителем и довольно старой версией ОС — Android 6.0 Marshmallow. В линейку также входят: S500E, E10 и E20.

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