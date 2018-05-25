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Найден очередной недостаток iPhone X
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Найден очередной недостаток iPhone X 

Свободная пресса 3 часа назад
Пользователи нашли еще один недочет у iPhone X. На этот раз люди жалуются на камеру гаджета — она слишком хрупкая. Владельцы девайса рассказали, что защитное стекло камеры трескается само по себе. При этом уточняется, что защитить смартфон от трещин не получится.
Как сообщает Planet-today.ru, данный недостаток не является гарантийным случаем, в официальном сервисе за ремонт могут попросить пятьсот долларов. Также известно, что пока Apple не собирается признавать свою недоработку и чинить iPhone с треснувшей камерой бесплатно.
Кстати, есть предположение, что стекло камеры трескается из-за перепада температур.
Ранее владельцы iPhone X жаловались на треск и жужжание из динамика, когда громкость выставлена на максимум. Также пользователи сообщали, что треск присутствует и когда собеседника переводят на громкую связь. Еще одна проблема гаджета связана с тем, что он плохо работает на холоде. В Apple этот недочет признали и пообещали устранить. Чуть позже покупатели iPhone X сообщили, что всего через несколько недель после покупки с телефона начала слезать краска. Кроме того оказалось, что дисплей iPhone X реагирует на звонки с опозданием.
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