Найден очередной недостаток iPhone X

Пользователи нашли еще один недочет у iPhone X. На этот раз люди жалуются на камеру гаджета — она слишком хрупкая. Владельцы девайса рассказали, что защитное стекло камеры трескается само по себе. При этом уточняется, что защитить смартфон от трещин не получится.

Как сообщает Planet-today.ru, данный недостаток не является гарантийным случаем, в официальном сервисе за ремонт могут попросить пятьсот долларов. Также известно, что пока Apple не собирается признавать свою недоработку и чинить iPhone с треснувшей камерой бесплатно.

Кстати, есть предположение, что стекло камеры трескается из-за перепада температур.

Ранее владельцы iPhone X жаловались на треск и жужжание из динамика, когда громкость выставлена на максимум. Также пользователи сообщали, что треск присутствует и когда собеседника переводят на громкую связь. Еще одна проблема гаджета связана с тем, что он плохо работает на холоде. В Apple этот недочет признали и пообещали устранить. Чуть позже покупатели iPhone X сообщили, что всего через несколько недель после покупки с телефона начала слезать краска. Кроме того оказалось, что дисплей iPhone X реагирует на звонки с опозданием.

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