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BlackBerry покажет свой первый смартфон Key2 с двойной камерой 7 июня
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BlackBerry покажет свой первый смартфон Key2 с двойной камерой 7 июня 

iPhones.ru 4 часа назад
Фото: iPhones.ru
BlackBerry покажет свой первый смартфон Key2 с двойной камерой 7 июняЕсли вы уже успели забыть о таком производители смартфонов как BlackBerry, компания готова о себе напомнить. Через две недели BlackBerry готова представить новый гаджет BlackBerry Key2.
Пока же руководство компании выпустило короткометражный видеоролик-тизер в Twitter. Это первые официальные кадры с изображением нового смартфона. Сам же девайс покажут 7 июня.
Almost time to officially introduce you to an icon reborn #KEY2 pic.twitter.com/QjRUZS7V69
— BlackBerry Mobile (@BBMobile) 24 мая 2018 г.
BlackBerry называют эту модель «перерождением». Судя по ролику, Key2 получит двойную камеру и мистическую аппаратную клавишу с символом из девяти точек. За что будет отвечать эта кнопка пока неизвестно. К слову, журналисты ресурса CNET напрямую поинтересовались у руководства BlackBerry о данной кнопке, но получили отказ от комментариев.
В остальном BlackBerry Key2 практически полностью повторяет предшественника KeyOne: ве тот же несколько рубленый дизайн, все та же полноразмерная фирменная клавиатура.
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