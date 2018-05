BlackBerry покажет свой первый смартфон Key2 с двойной камерой 7 июня

BlackBerry покажет свой первый смартфон Key2 с двойной камерой 7 июняЕсли вы уже успели забыть о таком производители смартфонов как BlackBerry, компания готова о себе напомнить. Через две недели BlackBerry готова представить новый гаджет BlackBerry Key2.

Пока же руководство компании выпустило короткометражный видеоролик-тизер в Twitter. Это первые официальные кадры с изображением нового смартфона. Сам же девайс покажут 7 июня.

Almost time to officially introduce you to an icon reborn #KEY2 pic.twitter.com/QjRUZS7V69

— BlackBerry Mobile (@BBMobile) 24 мая 2018 г.

BlackBerry называют эту модель «перерождением». Судя по ролику, Key2 получит двойную камеру и мистическую аппаратную клавишу с символом из девяти точек. За что будет отвечать эта кнопка пока неизвестно. К слову, журналисты ресурса CNET напрямую поинтересовались у руководства BlackBerry о данной кнопке, но получили отказ от комментариев.

В остальном BlackBerry Key2 практически полностью повторяет предшественника KeyOne: ве тот же несколько рубленый дизайн, все та же полноразмерная фирменная клавиатура.