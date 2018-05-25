Ещё
Стартап создателя Android отменил следующий смартфон
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стартап создателя Android отменил следующий смартфон 

Ferra.ru 2 часа назад
Фото: Chip.ru
Компания Essential Products, выпустившая в прошлом году с большой помпой безрамочный смартфон Essential, рассматривает варианты продажи бизнеса и отменила разработку нового смартфона. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на «осведомлённые» источники.
По данным источника, в компании уже наняли консультанта из Credit Suisse Group для поиска потенциальных покупателей.
Напомним, Essential PH-1 стал первым смартфоном стартапа Essential Products, за которым стоит Энди Рубин (Andy Rubin), создатель мобильной операционной системы Android, покинувший Google в 2014 году. Сама Essential Products была основана в ноябре 2015 года.
После заметки Bloomberg, Энди Рубин отреагировал на сообщение в собственном Twitter. Он не опроверг возможность продажи Essential. Относительно отмены следующего смартфона, Рубин отметил, что Essential всегда разрабатывает несколько продуктов одновременно и один из проектов могут отменить в пользу другого, более перспективного. Таким образом, Essential ещё может представить новый смартфон, просто он будет отличаться от ожидаемого изначально.
Ferra.ru: последние новости
Как LG превратила V30+ в отличную замену флагманам 2018 года одним лишь обновлением до Android Oreo Samsung представила новые варианты Galaxy S9 и S9+ Смартфон Huawei Y6 Prime представлен в России
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин заявил об угрозе кризиса, которого ещё не видел мир239
Россия потребовала от Британии извинений96
Абэ предложил Путину помечтать о Курильских островах90
Шнуров развелся46
В США рассказали о масштабной битве за Дейр-эз-Зор129
Видео
02:41
«Сепаратиста» опробовали в Донбассе
Армия В мире
21:50
Путин анонсировал важные перемены
Экономика
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
18:54
Абэ предложил Путину помечтать о Курильских островах
Политика
00:44
Путин назвал Шохина укравшим у него реплику бандитом
Политика
02:55
Нападение на РФ из-за MH17 вызвало дежавю у Лаврова
Политика
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
00:29
Вайнштейн сдается: ему грозит пожизненное
Шоу-бизнес Статьи
00:44
Шнуров развелся
Шоу-бизнес
00:30
Крупная рептилия свалилась на дворника в детсаду
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение