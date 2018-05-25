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Прощай, Essential Phone. Энди Рубин продаёт компанию и отменяет выпуск нового смартфона
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Прощай, Essential Phone. Энди Рубин продаёт компанию и отменяет выпуск нового смартфона 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Essential дебютировала в мае прошлого года — тогда компания анонсировала смартфон PH-1. Модель удивила трендовым безрамочным дизайном и качественным корпусом, однако разочаровала качеством съёмки фото. Как утверждают источники, ждать второго поколения устройства нет смысла. Основатель проекта выставил его на продажу.
О происходящем сообщает Bloomberg. Согласно данным источников, компания Essential Products Inc. уже наняла экспертов Credit Suisse Group AG для поиска покупателя. Как минимум один потенциальный клиент заинтересовался предложением.
Напомним, стартап Рубина получил вложения от нескольких инвесторов, в число которых вошли Amazon, Tencent Holdings Ltd и Redpoint Ventures. По данным Equidate, год назад его стоимость оценивали в промежутке от 900 миллионов до одного миллиарда долларов.
На продажу пойдёт вся компания. К ней прилагаются портфолио патентов, оригинальная модель PH-1, дополнения для её камеры и ещё не анонсированные устройства для умного дома.
Поводом для продажи могли стать плохие результаты компании. Essential продала около 20 тысяч смартфонов по 699 долларов, после чего снизила стартовую цену. Всего в мире продали около 150 тысяч Essential Phone.
Захочет ли покупатель продолжить выпускать смартфоны линейки — неизвестно. Печальную новость обсуждаем в Телеграм-канале AndroidInsider.
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