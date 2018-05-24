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4 причины изменить свое мнение о зарядке техники
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4 причины изменить свое мнение о зарядке техники 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Причина №1  Уже пора перестать бояться надолго оставлять телефон, включенный в розетке. В современных литий-ионных аккумуляторах имеются контроллеры, которые отключаются при достижении батарейки 100% зарядки.
Причина №2  Мы все «разгоняли» свою технику, подсаживая ее до ноля. Новые технологи вновь решают за нас эту проблему. Все дело в мощности новых батарей, они имеют не ресурс, а количество подключений к Сети. Не скупитесь лишний раз «подкормить» гаджет.
Причина №3  Вы вынимаете зарядки из Сети, зачем? У нас, в крупных городах, не бывает таких скачков напряжения, которые могут ей повредить.
Причина №4  Если ваш гаджет плохо работает, но не выдергивайте шнур питания из зарядного устройства. Это уже не имеет смыла. Современные схемы питания в ноутбуках блокируют зарядку аккумулятора при его полном заряде, поэтому также невыгодно тратить его полные циклы перезарядки.
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