4 причины изменить свое мнение о зарядке техники

Причина №1 Уже пора перестать бояться надолго оставлять телефон, включенный в розетке. В современных литий-ионных аккумуляторах имеются контроллеры, которые отключаются при достижении батарейки 100% зарядки.

Причина №2 Мы все «разгоняли» свою технику, подсаживая ее до ноля. Новые технологи вновь решают за нас эту проблему. Все дело в мощности новых батарей, они имеют не ресурс, а количество подключений к Сети. Не скупитесь лишний раз «подкормить» гаджет.

Причина №3 Вы вынимаете зарядки из Сети, зачем? У нас, в крупных городах, не бывает таких скачков напряжения, которые могут ей повредить.

Причина №4 Если ваш гаджет плохо работает, но не выдергивайте шнур питания из зарядного устройства. Это уже не имеет смыла. Современные схемы питания в ноутбуках блокируют зарядку аккумулятора при его полном заряде, поэтому также невыгодно тратить его полные циклы перезарядки.