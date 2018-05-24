NFC: что такое «коммуникация ближнего поля»? Просто о сложном

Сам термин «коммуникация ближнего поля» предполагает, что NFC — это способ оплаты, который требует, чтобы оборудование, необходимое для процесса, было расположено близко. Что же еще надо знать об NFC? Вы узнаете, прочитав этот материал. Итак, NFC — это стандарт для беспроводной передачи данных, основанный на технологии RFID.

Как уже упоминалось, аббревиатура NFC означает «Near Field Communication», то есть связь между двумя элементами, которые расположены близко друг к другу. Чтобы передача в принципе была осуществима, устройства должны располагаться на расстоянии нескольких сантиметров.

Это, в свою очередь, дает NFC самое большое преимущество: он хорошо защищен от взлома извне. В конце концов, чтобы украсть ваши данные, потенциальные хакеры должны будут приблизиться к вам.

Хотя скорость передачи 424 Кбайт — с ниже, чем у Bluetooth — ее вполне достаточно, чтобы отправлять небольшие объемы данных, например, интернет-ссылки, за доли секунды. Таким образом, NFC обеспечивает быстрый, простой и безопасный способ передачи данных на мобильный телефон без каких-либо серьезных рисков с точки зрения безопасности, в отличие от альтернативных способов передачи данных.

Сферы применения NFC Поскольку NFC нужен для передачи данных на короткие расстояния, этот способ оплаты особенно подходит для осуществления относительно небольших переводов и поэтому часто используется в области «микроплатежей». Обмен данными между смартфонами или планшетами: здесь NFC сегодня довольно распространен. Например, если вы соедините два Android-устройства с чипом NFC, то сможете перенести данные одним щелчком мыши — это могут быть, например, ссылки, контактная информация или даже фотографии.

Безналичный платеж: многие супермаркеты предлагают платежное обслуживание, работающее с NFC. Достаточно приложить к терминалу смартфон или кредитную карту с поддержкой NFC — соединение устанавливается и списывается нужная сумма. Это совершенно безопасно и гораздо быстрее, чем традиционные методы.

Передача информации с помощью тегов NFC: также возможно, что в будущем NFC-чипы могут быть использованы в рекламе — через них можно будет также передавать информацию, например, соответствующую запись в календаре или ссылку на веб-сайт. Заинтересованные лица смогут частным образом покупать теги NFC и программировать их для смартфона с помощью специальных команд. Смартфон как входной билет: также легко представить, что билеты, например, на концерт, можно будет просто снять на смартфон, а при входе — только приложить его к считывающему устройству. В Москве Санкт-Петербурге уже почти три года работает NFC-оплата проезда. К примеру, в Москве эта услуга доступна на всех станциях метро, на наземном транспорте, в пригородных электричках и даже в зоопарке.

Также предлагают возможность бесконтактного платежа европейские банки, хотя их пока немного, а в некоторых колледжах и университетах Европы студенты могут использовать чипы NFC в своих удостоверениях для передачи небольших сумм денег.

Лучшие смартфоны с NFC-модулем

Чтобы вы могли расплачиваться безналичным способом или осуществлять с помощью NFC беспроводную передачу данных, ваш смартфон, разумеется, должен поддерживать соответствующую технологию. Лучшие на данным момент и самые доступные смартфоны с NFC-модулем вы можете найти в нашем рейтинге. Смартфоны. Все результаты тестов 1. Samsung Galaxy S9 Plus Общая оценка: 95.1 Соотношение цена/качество: 53 2. Samsung Galaxy Note 8 Общая оценка: 94.7 Соотношение цена/качество: 61 3. Samsung Galaxy S9 Duos Общая оценка: 94.6 Соотношение цена/качество: 63 4. Sony Xperia XZ2 Общая оценка: 94.6 Соотношение цена/качество: 56 5. OnePlus 6 128GB Общая оценка: 94.5 Соотношение цена/качество: 69 Смартфоны. Все результаты тестов Пользуетесь ли вы технологией NFC? Да, это очень удобно В моем телефоне нет NFC-чипа, но я хотел бы Нет, это небезопасно Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: NFC: для чего он нужен и как установить