С осени карту «Мир» можно будет загрузить в любой смартфон на Android

Заместитель генерального директора национальной платежной системы рассказал о перспективах ее развития.

Банковские карты, включенные в национальную платежную систему «Мир» уже этой осенью можно будет загружать на все смартфоны, работающие на операционной системе Android. Также этими картами уже можно расплачиваться во всех торговых точках на территории Армении . Об этом в интервью телеканалу «Звезда» рассказал заместитель генерального директора национальной платежной системы «Мир» Сергей Бочкарев

По его словам, сегодня выстраиватся технология возможности соединения существующих платежных систем в разных странах с «Миром».

«На сегодняшний день проект реализован в Армении. Если вы поедете с картой «Мир» в Армению, то во всех банкоматах, терминалах и торговых точках вы можете ей расплачиваться. Тоже самое могут делать жители Армении, пользующиеся картами локальной платежной системы Armenian Card, приезжая в Россию . Подобные интерфейсы мы сейчас выстраиваем с рядом других стран», — рассказал Бочкарев.

Говоря о возможности использования этих карт в других странах, он уточнил, что здесь можно использовать карты «Мир», имеющие опцию комбейджинга.

«Это означает, что на нашей пластиковой карте «Мир», на ее чипе, размещаются два платежных приложения. Одно из них — обязательно «Мир», а другое может быть Maestro, China Union Pay и JCB. Таким образом, когда вы выезжаете с картой, которая содержит в себе комбейджинговый функционал, она работает абсолютно во всех терминалах, где поддерживаются соответствующие платежные системы», — пояснил он.

С осени 2018 года, добавил Бочкарев, держатели карты «Мир», использующие смартфоны на базе Android, смогут загружать ее в свои гаджеты независимо от их производителя.

«Все больше людей пользуются смартфонами и всем хочется, чтобы карта «Мир» появилась в любом телефоне. На сегодня завершен проект, когда пользователи телефонов Samsung могут загрузить в них карту «Мир» и пользоваться ей через него. С осени будет реализован проект, когда держатели всех телефонов с операционной системой Android смогут пользоваться нашей картой», — рассказал Бочкарев.

Он уточнил, что на сегодняшний день держателями карт «Мир» являются примерно 34 миллиона человек.