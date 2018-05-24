Еще одно подтверждение обновления MacBook на WWDC 2018 

Сроки доставки MacBook Pro увеличились перед конференцией WWDC 2018. На это обратил внимание один из участников сообщества Reddit.
По его словам, он попробовал купить обычную базовую модель 13-дюймового MacBook Pro в онлайн-магазине Apple и удивился, когда ему сообщили, что доставка ноутбука будет не раньше 5-6 июня. Не исключено, что такая задержка свидетельствует о выходе новых компьютеров на WWDC 2018.
Правда, также есть версия, что задержка связана с проблемами с механизмом «бабочка» в MacBook Pro. Некоторые владельцы MacBook Pro 2016 модельного года отмечают неестественный щелкающий звук, издаваемый отдельными клавишами встроенной клавиатуры. Предположительно, щелканье вызывает физическое повреждение механизма «бабочка» второго поколения.
В рамках презентации Apple также представит обновления фирменных операционных систем: iOS 12, macOS 10.14, watchOS 5 и tvOS 12. Что касается обновлений «железа», компания, скорее всего, ограничится MacBook (и, может, Mac mini).