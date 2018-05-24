Ещё
Еще одно подтверждение обновления MacBook на WWDC 2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Еще одно подтверждение обновления MacBook на WWDC 2018 

Apple Insider 2 часа назад
Фото: Apple Insider
Сроки доставки MacBook Pro увеличились перед конференцией WWDC 2018. На это обратил внимание один из участников сообщества Reddit.
По его словам, он попробовал купить обычную базовую модель 13-дюймового MacBook Pro в онлайн-магазине Apple и удивился, когда ему сообщили, что доставка ноутбука будет не раньше 5-6 июня. Не исключено, что такая задержка свидетельствует о выходе новых компьютеров на WWDC 2018.
Правда, также есть версия, что задержка связана с проблемами с механизмом «бабочка» в MacBook Pro. Некоторые владельцы MacBook Pro 2016 модельного года отмечают неестественный щелкающий звук, издаваемый отдельными клавишами встроенной клавиатуры. Предположительно, щелканье вызывает физическое повреждение механизма «бабочка» второго поколения.
В рамках презентации Apple также представит обновления фирменных операционных систем: iOS 12, macOS 10.14, watchOS 5 и tvOS 12. Что касается обновлений «железа», компания, скорее всего, ограничится MacBook (и, может, Mac mini).
Apple Insider: последние новости
iPhone X против Galaxy S9+: кто заряжается быстрее? Apple снова может обеспечить платную замену батареи в старых MacBook Pro Производство процессоров Apple A12 уже началось
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что случилось с Веркой Сердючкой103
Новые пенсии, трагедия на Кубани и другие события дня42
В розыгрыше над Джонсоном обвинили Кремль109
Война «Газпрома» с ЕС окончена: кто победил190
Один из захваченных в Москве заложников погиб1
Видео
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
02:48
«Упырь. Обычный человек такое совершить не мог»
Происшествия Статьи
03:49
В Кремле отреагировали на заявление Юлии Скрипаль
Политика
00:38
Кошка промчалась на авто со скоростью 100 км/ч
Общество
06:39
Учителя из Сыктывкара сняли клип «под Киркорова»
Общество
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
03:49
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
02:08
Россия получила бесценную информацию о F-22
Армия Ближний Восток
00:45
Гавайи заволокло ядовитыми облаками
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение