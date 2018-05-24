Я залил MacBook Pro шампанским. Что было дальше

Что было дальшеЯ недавно писал, что заменил свою «прошку» на 15-дюймовую модель и вполне этому рад. Но за строчками осталась одна «мелочь».

За месяц до этого коллега залил мне весь MacBook Pro шампанским и взял на себя квест его починить.

Самое обидное, что шампанское было так себе. Moet, брют, умеренно кислая вода — я такое не люблю, но в честь чужого дня рождения почему бы не заправиться.

Бутылку удачно открыли рядом со мной. Залили пол-стола, камеру и еще кучу вещей. Только пострадал лишь мой MacBook Pro 2017: залило всю его правую сторону.

После смеха и первичной просушки настроение поубавилось. Коллега хорошо попал на ремонт моего MacBook. Если бы его залили просто водой, то всё могло бы обойтись быстрым визитом в ремонт. Но, увы, эта история длится по сей день.

Что сломалось в моём MacBook Pro СРАЗУ

Отлично отметили днюху! Макбук Pro 2017 залит напрочь 😂 минус 130к 😆 #fail #apple #mac #macbook #repair

Публикация от iPhones.ru (@iphones_ru) 19 Апр 2018 в 2:40 PDT Через 10 секунд ноутбук лежал в полотенце. Мы протёрли его досуха и начали осматривать урон. На первый взгляд, больше всего досталось экрану.

Честно говоря, не ожидал, что в MacBook Pro так легко залить дисплей. Я сейчас не про шлейф. Каким-то непонятным образом шампанское попало между стеклом и матрицей с правого нижнего края.

Возможно, для такого следа было достаточно буквально одной капли — ведь расстояние между матрицей и стеклом очень малое.

Вывести это пятно банальным давлением не получилось. Мы решили подождать, вдруг высохнет.

Пока ждали, правая часть клавиатуры начала залипать. Попробовали продуть сжатым воздухом, но безрезультатно. Спустя час многие кнопки либо не нажимались, либо срабатывали по несколько раз. Неудивительно, алкоголь и сахар не испарятся бесследно.

Где-то в 17 часов дня ноутбук поехал к нашим знакомым в сервисный центр, которые пообещали провести полную ультразвуковую чистку всех внутренностей, включая клавиатурный блок. Минус 10 тыс. рублей.

Пятно на дисплее к тому времени действительно уменьшилось, но всё равно оставалось крупным и очень заметным. Прогноз был умеренно позитивным!

Дальше было хуже, и я даже расстроился

Спустя 24 часа мы забрали прочищенный от алкоголя макбук. Начали осматривать. Клавиши действительно нажимались отлично, как раньше. На материнку и само «железо» вообще ничего не попало.

Как объяснили в сервисе, несмотря на всю хрупкость клавиатуры новых «прошек», залить их намертво чуть сложнее из-за особенностей внутренней конструкции. Брызги не так страшны, как раньше. Если это был бы стандартный MacBook Pro или даже MacBook Pro Retina, то ему уже настал бы кирдык.

Пятно внутри дисплея хоть стало в несколько раз меньшим, но по-прежнему напрягало глаз. Все разводы по краям испарились, и осталась толстая точка, сидящая довольно глубоко внутри. Деться ему было некуда.

Тут можно было бы закончить эту историю, но макбук решил отомстить.

Спустя несколько дней клавиши снова начали залипать. Не все, но несколько реально важных: кнопка T, пробел, Enter и почти всё в её непосредственной близости. Пришлось везти в СЦ, снова минус 10 тыс. рублей.

Однако повторная чистка помогла на неделю. К концу майских праздников хруст клавиатуры вернулся, некоторые кнопки перестали нормально нажиматься… в общем, вы понимаете.

Дальнейшие чистки было бы глупо проводить, поэтому пришли к простому выводу: надо заменять весь топкейс.

Выход был такой: заменить топкейс в MacBook Pro 2017

Если что, топкейсом называется верхняя часть нижней половинки MacBook. Для доступа к ней придется «выпотрошить» весь ноутбук, и эта работа не из простых или дешёвых.

В топкейс входит алюминиевая крышка и цельный клавиатурный блок, плюс сопутствующие шлейфы. В моделях последних поколений — также тачпад и Touch Bar.

Это не целый MacBook с материнкой, поэтому кажется, что сама запчасть не может быть дорогой. Ну десять, пятнадцать тысяч максимум. Да?

Ничего подобного, потому что замена топкейса в MacBook Pro 2017 стоит 35-45 тыс. рублей вместе с работой. Это не завышенные цены, просто запчасть реально такая дорогая, а китайских «аналогов» фактически нет.

К этому моменту на чистки было потрачено 20 тыс. рублей, и итоговая цена ремонта в случае замены топкейса приближалась бы к стоимости нового MacBook Air или подержанного Pro Retina на вторичном рынке.

Походив с этой мыслью пару дней, мы нашли альтернативное решение. Оно не очень честное.

Но мне предложили серую схему ремонта MacBook

Некоторые сервисные центры Apple России промышляют заработком на стороне. За отдельную плату в карман они забирают ваш девайс, создают в нём гарантийные поломки, а затем выставляют Apple запрос на необходимые запчасти или вообще новое устройство в качестве замены.

Цена такого «ремонта» почти никогда не падает ниже 10-15 тыс. рублей. А в случае с моим MacBook Pro запросили 30 тыс. рублей.

Суть процедуры объяснили так: на замученный макбук по выдуманной гарантии закажут практически все запчасти, кроме материнской платы. Из них будет собран франкенштейн, который мне и вернут.

Гарантии дают полные, а девайс даже останется на гарантии. Всё остальное оставили за кадром, мол, не хотите такой вариант — не настаиваем.

С точки зрения прагматичного потребителя, этот вариант гораздо выгоднее замены топкейса. Но я решил не портить карму. Тем более, что это не моя проблема изначально, и виноват коллега.

Поэтому мой ноутбук в нынешнем виде ушёл ему, а мне достался его аналогичный MacBook Pro. У нас практически одинаковые модели, разве что цвета корпуса разные.

Теперь он сам размышляет, сдать ли ноут по такой «чёрной гарантии». Склоняется к этому.

Мораль?

При аналогичной ситуации не вкладывайтесь в последовательные дорогостоящие чистки. Если первая не помогла, лучше сразу думать о ремонте/замене ноутбука.

И если вы тоже зальете или сломаете свой MacBook, знайте — есть способ «починить» его дешевле, чем стандартный негарантийный ремонт в СЦ. Сами решайте, воспользоваться им или нет. Вопрос легальности и морали лично я для себя разрешил, и вы тоже разберётесь без моей помощи.

Контакты не подскажу тут, извините.

Теперь между мной, ноутбуком и любыми жидкостями соблюдается дистанция в метр. Чего и вам желаю. И да, брют ненавижу даже больше, чем раньше.