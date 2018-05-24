Acer представила 15-дюймовый ноутбук легче килограмма

Тайваньская компания Acer показала в Нью-Йорке 15-дюймовый ультрабук Swift 5 весом менее килограмма. Как говорит производитель, верхняя и нижняя крышки устройства сделаны из сверхлегкого магниево-литиевого сплава, а область вокруг клавиатуры и тачпада выполнена из магниево-алюминиевого сплава.

Сенсорный дисплей Windows-ноутбука окружают рамки толщиной менее 6 миллиметров. За счет этого экран занимает 87,6% площади панели, сообщили Вестям.Hi-tech в пресс-службе компании.

По словам руководителя направления IT-продукции Acer Джерри Као, анонсированный в прошлом году 14-дюймовый Swift 5 пользовался успехом у покупателей, поэтому компания предложила новую модель с экраном 15,6 дюйма. Цена на новинку пока не раскрывается. В России 14-дюймовый ноутбук в базовой комплектации продавался за 79 990 рублей, в максимальной — за 107 990 рублей.

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