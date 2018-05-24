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Samsung пообещала сделать всю свою технику «умной»
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Samsung пообещала сделать всю свою технику «умной» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Samsung хочет наделить «умными» функциями все свои устройства к 2020 году. Через два года каждый продаваемый компанией продукт будет обладать выходом в интернет и поддержкой голосового помощника Bixby. А команда инженеров Samsung, занятых в сфере искусственного интеллекта, к тому времени разрастется до тысячи человек.
Помимо смартфонов, компания ежегодно производит и продает полмиллиарда других приборов, включая смарт-телевизоры, холодильники и роботы-пылесосы. Если вся эта техника станет «умной», отдельная смарт-колонка не будет иметь такого уж большого значения, заявил президент и глава направления потребительской электроники Samsung Ким Хён Сук.
У Samsung большие амбиции в области подключенных к интернету и «общающихся» друг с другом бытовых приборов и домашней электроники — от холодильников до смарт-телевизоров. Похоже, идея в том, что связать все устройства «умного дома» воедино должен голосовой помощник Bixby.
Тем не менее, технологически Bixby пока сильно отстает от Alexa и «Ассистента» Google, доступен только на флагманских Galaxy-смартфонах и говорит только на трех языках: английском, корейском и китайском.
∎Заряда «умного» брелка Samsung хватит на неделю читайте также
В отличие от Apple, Amazon и Google, у Samsung также нет собственной «умной» колонки. Ожидается, что такое устройство компания выпустит во второй половине года.
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