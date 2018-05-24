Владельцы iPhone X массово жалуются на трещины основной камеры

Владельцы iPhone X со всего мира столкнулись с трещинами, произвольно возникающими на защитном стекле основной камеры. Это следует из материалов официального форума технической поддержки Apple . Первые жалобы, которые удалось обнаружить AppleInsider.ru, датируются январем 2018 года.

Поскольку проблема проявила себя зимой, можно было предположить, что виной всему перепады температур, когда смартфон, проведя несколько часов во внешнем кармане куртки, резко оказывался в тепле. Анализ ситуации показал, что эта версия далека от правды, поскольку жалобы приходят даже с Гавайев.

Примечательнее всего, что, по словам пользователей, столкнувшихся с проблемой, появлению трещины не предшествовал контакт с твердыми предметами. Иными словами, устройства с поврежденным стеклом на камере не падали, не ударялись и вообще не подвергались какому-либо внешнему воздействию.

Множественные обращения в авторизованные сервисные центры и Apple Store не позволили сформировать даже малейшее представление о причинах возникновения трещин. Кроме того, случай, с которым обращались пользователи, не признавался гарантийным, предусматривая только платный ремонт стоимостью 99 долларов.

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