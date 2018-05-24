Владельцы Galaxy S8+ самые счастливые из всех Android-пользователей

84% владельцев Galaxy S8+ довольны своим смартфоном и не думают менять его на другой. Это следует из отчета исследователей консалтинговой компании ACSI, составивших рейтинг удовлетворенности потребителей в зависимости от мобильного устройства, которым они постоянно пользуются.

Согласно данным исследования, 84% — это абсолютный результат среди всех смартфонов под управлением Android. Ни одной модели, работающей на базе фирменной ОС от Google , не удалось забраться выше прошлогоднего флагмана Samsung, в том числе оригинальному Galaxy S8, который заработал на 1% голосов меньше.

Интересно, что уровень удовлетворенности потребителей смартфонами Apple, за исключением iPhone 7 Plus, находится на более низком уровне. Даже iPhone X, согласно исследовательским данным ACSI, удостоился только 80% сугубо положительных отзывов, несмотря на официальную цифру в 97%.

В выборке отсутствуют данные о Galaxy S9 и S9+, вероятно, потому что эти модели не так давно доступны на рынке и исследователи просто не успели учесть их при формировании сводного рейтинга. Впрочем, рассчитывать на то, что они побьют смартфоны предыдущего поколения, мы бы не стали.

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