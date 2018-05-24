BQ Jumbo: большой металлический смартфон

Компания BQ в 2017 году выпустила смартфон Jumbo — большой 6-дюймовый моноблок в тонком корпусе со строгим дизайном. Он был у нас на тесте и произвел приятное впечатление, но есть один нюанс: его экстерьер уже не отвечает современным требованиям из-за экрана 16:9 — такое соотношение сторон уже не в моде, и всем нужно 18:9.

Что ж, встречайте новый BQ Jumbo 2018 года: заимствовав все лучшее, что было у предшественника, он теперь щеголяет вытянутым экраном 18:9 с большой диагональю 6 дюймов. Это современный фаблет, практически ультимативное решение для потребления веб-контента. Но пошли ли ему на пользу все внесенные изменения? Давайте разбираться.

Упаковка

Смартфон BQ Jumbo с индексом BQ-6001L поставляется в картонной многоцветной коробке, в оформлении которой преобладает ярко-красный: фирменный цвет BQ. Упаковка вполне неплохая, материал плотный, и выглядит все очень дорого. Коробка встречает нас цветным изображением самого смартфона, причем можно лицезреть оба из доступных вариантов окраски — и черный, и золотистый. Все нарисовано красиво, и есть даже тиснение «18:9», указывающее на соотношение сторон дисплея смартфона.

Нижняя часть коробки — это кладезь полезной информации. Здесь, помимо дополнительного рендера, есть перечень характеристик гаджета, притом довольно подробный, плюс приведен список аксессуаров, входящих в комплект поставки.

Комплектация

BQ Jumbo имеет несъемную заднюю крышку, и потому отдельного аккумулятора в коробке со смартфоном нет — он находится где-то в недрах металлического корпуса. В целом, комплектацию можно назвать аскетичной, потому как ничего особенного в коробке найти не удалось, кроме защитной пленки, наклеенной производителем на заводе. Итак, в комплект BQ Jumbo входят: зарядное устройство на 2 ампера, дата-кабель, скрепка для извлечения лотка с SIM-картами и гарантийный талон на пару с очень подробной инструкцией по эксплуатации. Скрепка, к слову, имеет оригинальный дизайн и изготавливается из прочного металла — погнуть ее, конечно, можно, но с определенным усилием.

Характеристики

Лист спецификаций BQ Jumbo может быть найден на официальном сайте производителя, на коробке и в инструкции. Все три источника предоставляют исчерпывающую информацию по этому вопросу. — экран: 18:9, IPS, 6 дюймов, 1440х720 пикселей; — процессор: MediaTek MT6739WA, 4 ядра, 1,3 ГГц; — память: 2 Гб ОЗУ, 16 Гб ROM, microSD до 32 Гб; — интерфейсы: microUSB 2.0, 2xSIM, microSD, 3,5 миллиметра; — беспроводные интерфейсы: GSM, 3G, LTE, GPS, FM, Bluetooth 4, Wi-Fi 802.11n; — аккумулятор: несъемный, литий-ионный, 3900 мАч; — прошивка: Android 7.1 Nougat, интерфейс Material UI; — фотокамеры: 8 Мп фронтальная, 13 Мп основная, две вспышки; — материал корпуса: металл, пластик; — цвет корпуса: черный, золотой; — размеры: 165х77х9 мм; — вес: 174 грамма.

Из перечисленного выделим наличие аккумулятора солидной емкости, фронтальной вспышки и отдельного входа под наушники — все это в современных смартфонах встречается довольно редко. Также отметим разъем microUSB 2.0, который в 2018 году уже является архаизмом на фоне наличия более современного USB-C.

Внешний вид Нам на тест достался смартфон в полностью черном окрасе (золотая версия поставляется с черной лицевой панелью). Аппарат нам показался очень большим ввиду наличия у него 6-дюймового экрана, и в черном цвете он смотрится особенно строго и сурово (в хорошем смысле, разумеется). Крупные габариты немного скрадываются черным цветом. Лицевая панель BQ Jumbo покрыта стеклом с защитной пленкой на нем. Она очень маркая, но легко очищается от следов пальцев. Сзади нас встречает массивная металлическая пластина с едва заметными пластиковыми вставками под выводы антенн. Испачкать ее не так-то просто, но если на ней все же остался отпечаток, то оттереть его получится лишь влажной салфеткой. Здесь есть одинарная основная камера с двойной вспышкой, логотип производителя и сканер отпечатков пальцев традиционной круглой формы.

Спереди у BQ Jumbo имеется вытянутый экран с довольно широкими рамками сверху и снизу. Тем не менее, сенсорных кнопок управления у него нет — их заменили на виртуальные, хотя места под них снизу предостаточно, и в итоге они занимают значительную часть экрана. Но об этом позже. Также на лицевой панели есть фотокамера со вспышкой на основе одного светодиода, сенсоры и разговорный динамик. Нижний торец отдан под динамик и микрофон, а сверху расположены разъем для зарядки и вход под наушники. Кнопки питания и громкости помещены на правый боковой торец. Лоток под SIM-карты внесен на левый торец, здесь он гибридный — либо две SIM-карты, либо одна SIM и microSD. С учетом физических размеров телефона два цвета корпуса — это оптимальное количество: черный оценят мужчины, а золотой придется по нраву женщинам. В общем и целом, дизайн смартфона приятен и минималистичен: он вполне соответствует современным нормам.

Эргономика и качество сборки

BQ Jumbo собран очень хорошо за счет монолитного металлического корпуса: в нем попросту нечему скрипеть. Лицевая панель подогнана к металлу отлично по всему периметру, чего не скажешь про кнопки громкости и включения: они пластиковые и немного болтаются в пазах, но при этом не гремят.

BQ Jumbo — это большой смартфон, и в этом плане он подойдет не каждому. В мужской руке средних размеров он лежит как влитой, но для девушек и детей он будет немного крупноват — все-таки это фаблет, почти что карманный планшетный компьютер. Тыльная панель матовая, как и торцы, что тоже часто встречается в современных аппаратах. Из ладони смартфон не выскальзывает, что приятно, но его размеры исключают возможность управления одной рукой, да и соответствующей опции в прошивке здесь нет.

В целом смартфоном пользоваться удобно, однако по эргономике есть два просчета: во-первых, разъем зарядки находится сверху, что уже давно не в моде, во-вторых, нижняя рамка экрана достаточно большая, чтобы вместить кнопки управления, но их там нет. Они виртуальные, и в большинстве приложений они не убираются — нужно вручную настраивать это в пункте меню «Полноэкранный режим». Очень неудобно.

Экран

Дисплей BQ Jumbo представлен матрицей с диагональю 6 дюймов ровно и соотношением сторон 18:9. Сильными сторонами этой панели являются хорошая яркость, которой хватает для считывания информации даже на солнце, и очень хорошие углы обзора. Инверсия цветов здесь практически не наблюдается — заметить ее можно лишь на некоторых оттенках, но не более.

Сенсорный слой экрана определяет до пяти одновременных прикосновений и срабатывает безошибочно и моментально. С обработкой касаний по углам тоже нет никаких проблем. Единственный минус дисплея — это его разрешение HD+, слишком маленькое для 6 дюймов. Впрочем, это можно решить стандартными средствами Android путем уменьшения размера шрифта и общего масштаба отображения. Но даже при стандартных настройках зернистость картинки не проявляется.

Звук У BQ Jumbo очень громкий основной динамик: даже если закрыть его пальцем, громкость убавится несильно. Насыщенность звука на уровне: есть и нижние, и средние частоты, да и с верхними полный порядок. На максимальной громкости хрипов и скрипов не наблюдается — динамик не захлебывается. Разговорный динамик тоже вполне неплох: при 70-процентной громкости собеседника слышно отлично, что в помещении, что на улице. Очень понравилась работа микрофона: негромкие посторонние шумы и несильный ветер он отсекает автоматически, не пропуская их, хотя по умолчанию в смартфоне нет системы подавления шума. Сила вибромотора чуть выше средней. Но нельзя не заметить, что в BQ Jumbo отсутствует режим парной работы двух динамиков: с воспроизведением музыки и звуковой дорожки в фильмах справляется основной динамик, без помощи фронтального.

Сканер отпечатков пальцев

Дактилоскоп в смартфоне очень порадовал точностью и скоростью срабатывания: из 10 раз он не ошибся ни разу, а из 20 осечка была всего один раз. Сканер распознает касания мокрых пальцев и разблокирует смартфон моментально, без задержек. Тем не менее, экран загорается лишь спустя пару секунд после срабатывания сенсора. Тянуться пальцем до датчика не придется — он расположен очень удобно и находится моментально, без труда. Функция разблокировки по лицу в данном смартфоне отсутствует.

Фотокамеры

Над камерами в BQ Jumbo определенно работали: это одна из двух основных фишек смартфона. Сразу хотелось бы отметить полностью переработанный интерфейс для фото и записи видео: управляется все интуитивно, все основные настройки вынесены на основной экран, и их не придется искать в дебрях меню и списков. При этом никакой перегруженности нет — экран остается максимально свободным, чтобы не пропустить ни одной детали в кадре. Обе камеры смартфона оборудованы вспышками — спереди стоит один светодиод, а сзади их уже два, и они разных тонов. По яркости обе вспышки одинаково хороши, к ним не возникло никаких вопросов, и особенно хорошо проявила себя фронтальная вспышка: она умеет «вытаскивать» снимок, сделанный даже в полной темноте.

Теперь к самим камерам. Очень понравилась работа фронталки: она делает действительно качественные селфи, тянущие вовсе не на 8, а на все 12 мегапикселей. Кадры получаются резкие, все детали снимка хорошо различимы даже при ночном уличном освещении, словом, все замечательно. В наличии и портретный режим съемки с размытием заднего фона. Основная камера работает еще лучше, и ей особенно хорошо удаются именно сумеречные фото, а также снимки, сделанные в помещении, в котором есть только искусственный свет. Запись видео в высоком разрешении тоже присутствует, и по итогу не хватает лишь стабилизации изображения, желательно оптической. Но смартфону за 9000 рублей такой бонус не полагается.

Программное обеспечение

Если камеры — это достоинство BQ Jumbo, то программное обеспечение — главный его недостаток. Смартфон работает на стоковом Android 7.1 Nougat и имеет при себе лишь 7 сторонних приложений, из которых нельзя удалить только две программы от Яндекса

При этом аппарат довольно сильно тормозит сразу после загрузки на протяжении минут 10, причем в любых приложениях, даже в меню настроек. Видимых причин для этого нет, и потому вариантов два: либо система что-то постоянно делает в фоновом режиме после каждой перезагрузки, либо сама прошивка еще не оптимизирована. Тормоза постепенно проходят, и смартфон начинает работать вполне сносно, но только до следующего перезапуска.

Мы склоняемся ко второму варианту, поскольку смартфон едва-едва успел поступить в продажу. За время тестирования апдейтов прошивки к нам не прилетало. На то, что система не оптимизирована, также указывает использование оперативной памяти — 1,3 гигабайта и 2 доступных, и это очень много. На диске ОС в первозданном виде занимает почти 7 гигабайтов, тоже немало.

Словом, над программной частью BQ Jumbo нужно работать, и работать долго и упорно. Добавим, что в составе прошивки смартфона по результатам проверки антивирусом Dr. Web вредоносных файлов не выявлено.

Автономная работа Вторая основная фишка смартфона BQ Jumbo после его фотокамер — это аккумулятор. Большие габариты корпуса позволили вместить батарею сразу на 3900 мАч, которой здесь хватает на 2-2,5 дня автономной работы при умеренной интенсивности использования. Смартфон действительно разряжается медленно — 8-9 часов просмотра видео из внутренней памяти при средней яркости экрана вам гарантированы. А вот заряжается он, наоборот, быстро: от штатного ЗУ на 2 ампера он насытится энергией приблизительно за 2 часа, даже чуть меньше.

Заключение

BQ Jumbo — это не просто смартфон, это попытка совместить в одном корпусе планшетный компьютер и средство связи, и попытка вполне удачная. Большой экран, если уменьшить масштаб отображения, вмещает колоссальное количество информации, громкий динамик порадует качеством сборки, а мощные фотокамеры с продвинутым интерфейсом позволят забыть о существовании отдельных фотоаппаратов. И все это станет вашим ровно за 9000 рублей (на момент написания статьи). Надо брать.

Плюсы BQ Jumbo — большой экран; — металлический корпус; — отличные фотокамеры; — фронтальная вспышка; — громкий насыщенный звук; — большой аккумулятор.

Минусы BQ Jumbo — неоптимизированная прошивка; — мусорное ПО; — разъем microUSB вместо USB-C; — виртуальные кнопки управления.