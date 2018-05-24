Мода на криптосмартфоны завоевывает рынки

Компании WISeKey (занимается разработками в сфере кибербезопастности и интернета вещей) и Highscreen (производит смартфоны) объявили о совместной работе по выпуску смартфона WISePhone.

Он станет проводником для совершения эффективной и безопасной оплаты при помощи криптовалюты. Работать устройство будет на основе монет WISeCoin с собственным кошельком, предлагая пользователям массу других возможностей (например, оплата через NFC).

В отличие от Huawei, сделавших ставку на встраивание криптокошельков в свои модели телефонов, WISePhone будет полностью заточен под работу с новым финансовым инструментом. Отличием от смартфона Motif станет нацеленность на отождествления гаджета в качестве инструмента для совершения платежей (может выступать полной заменой кредитных карт). С Sirin Labs новую разработку будет отличать возможность совмещения холодного хранения с функционалом теплого кошелька.

Помимо возможностей хранения и применения криптовалют на них можно зарабатывать.

текст: Евгения Лиходей, фото: Unsplash