Samsung выпустила игровой ноутбук с необычным дизайном Notebook Odyssey Z

Samsung — это, конечно, не та компания, которая ассоциируется с игровыми ноутбуками, но у южнокорейцев есть ряд довольно достойных машин для геймеров. После запуска в прошлом году первого подобного лэптопа стало известно про продолжение линейки. В число новинок вошла модель Samsung Notebook Odyssey Z. Notebook Odyssey Z — это тонкий и легкий игровой ноутбук с довольно необычным дизайном передней части, а также крышки. Устройство работает под управлением 6-ядерного процессора Intel Core Coffee Lake-H 8-го поколения, оснащено графикой NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-P и оперативной памятью DDR4-2400 до 16 гигабайт. Поддерживается накопитель NVMe PCIe до 1 терабайта.

Диагональ дисплея составляет 15,6 дюйма, а разрешение — 1920 x 1080 точек. Есть 1,5-Вт динамики, порты USB Type-C, USB 3.0, USB 2.0 и HDMI. Также стоит отметить подсветку клавиатуры и точный тачпад, который располагается не совсем стандартно — справа от клавиатуры. Есть собственная система охлаждения Z AeroFlow Cooling и бесшумный режим работы.