Ещё
Samsung выпустила игровой ноутбук с необычным дизайном Notebook Odyssey Z
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
РФ ответила на обвинения по крушению Boeing над Донбассом
РФ ответила на обвинения по крушению Boeing над Донбассом

Samsung выпустила игровой ноутбук с необычным дизайном Notebook Odyssey Z 

Карельские вести 4 часа назад
Фото: Карельские вести
Samsung — это, конечно, не та компания, которая ассоциируется с игровыми ноутбуками, но у южнокорейцев есть ряд довольно достойных машин для геймеров. После запуска в прошлом году первого подобного лэптопа стало известно про продолжение линейки. В число новинок вошла модель Samsung Notebook Odyssey Z. Notebook Odyssey Z — это тонкий и легкий игровой ноутбук с довольно необычным дизайном передней части, а также крышки. Устройство работает под управлением 6-ядерного процессора Intel Core Coffee Lake-H 8-го поколения, оснащено графикой NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-P и оперативной памятью DDR4-2400 до 16 гигабайт. Поддерживается накопитель NVMe PCIe до 1 терабайта.
Диагональ дисплея составляет 15,6 дюйма, а разрешение — 1920 x 1080 точек. Есть 1,5-Вт динамики, порты USB Type-C, USB 3.0, USB 2.0 и HDMI. Также стоит отметить подсветку клавиатуры и точный тачпад, который располагается не совсем стандартно — справа от клавиатуры. Есть собственная система охлаждения Z AeroFlow Cooling и бесшумный режим работы.
Карельские вести: последние новости
Huawei выпустила смартфон Honor Play 7 за $94 Складной смартфон Samsung Galaxy X получит несколько 3,5-дюймовых дисплеев и выйдет в 2019 году Moto 1S с дисплеем 18:9 и Snapdragon 450 вышел за $235
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Упырь. Обычный человек такое совершить не мог»267
Россия получила бесценную информацию о F-22184
РФ ответила на обвинения по крушению Boeing над Донбассом66
Пропавшая Самбурская нашлась19
Трамп внезапно отказался встречаться с Ким Чен Ыном53
Видео
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
02:48
«Упырь. Обычный человек такое совершить не мог»
Происшествия Статьи
03:49
В Кремле отреагировали на заявление Юлии Скрипаль
Политика
00:38
Кошка промчалась на авто со скоростью 100 км/ч
Общество
06:39
Учителя из Сыктывкара сняли клип «под Киркорова»
Общество
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
03:49
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
02:08
Россия получила бесценную информацию о F-22
Армия Ближний Восток
00:45
Гавайи заволокло ядовитыми облаками
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение