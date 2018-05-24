Поставки MacBook Pro затянулись, ждем новые макбуки

Поставки MacBook Pro затянулись, ждем новые макбукиУчитывая, что Apple кардинально обновила линейку ноутбуков MacBook Pro всего два года назад, ждать от компании моделей с тотальным редизайном пока слишком рано. А вот на минорное обновление железа в этом году все же расчитывать стоит.

Один из пользователей Reddit заметил, что при попытке приобрести базовую модель 13-дюймового MacBook Pro в онлайн-магазине Apple, доставка заказа была перенесена на 5 — 6 июня. Это при том, что оформить покупку парень решил 23 мая.

Столь существенная задержка в 2 недели у Apple обычно происходит лишь при ощутимом дефиците на тот или иной гаджет. В случае с MacBook Pro это явно не так.

В российском онлайн-магазине Apple по-прежнему значится срок доставки в один рабочий день.

В результате, сообщество Reddit пришло к выводу, что Apple готовит обновление линейки MacBook Pro. В частности, ноутбуки вполне могут получить 8-ое поколение процессоров Coffee Lake от Intel

Есть и еще одна возможная причина, по которой Apple не спешит с поставками. Дело в том, что на компанию стали поступать судебные иски из-за низкого качества обновленной клавиатуры с механизмом «бабочка». Возможно инженеры Apple решили исправить конструкцию клавиатурного блока и планируют поставлять MacBook Pro уже с «вылеченными» клавишами.