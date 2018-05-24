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Поставки MacBook Pro затянулись, ждем новые макбуки
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Поставки MacBook Pro затянулись, ждем новые макбуки 

iPhones.ru 4 часа назад
Фото: iPhones.ru
Поставки MacBook Pro затянулись, ждем новые макбукиУчитывая, что Apple кардинально обновила линейку ноутбуков MacBook Pro всего два года назад, ждать от компании моделей с тотальным редизайном пока слишком рано. А вот на минорное обновление железа в этом году все же расчитывать стоит.
Один из пользователей Reddit заметил, что при попытке приобрести базовую модель 13-дюймового MacBook Pro в онлайн-магазине Apple, доставка заказа была перенесена на 5 — 6 июня. Это при том, что оформить покупку парень решил 23 мая.
Столь существенная задержка в 2 недели у Apple обычно происходит лишь при ощутимом дефиците на тот или иной гаджет. В случае с MacBook Pro это явно не так.
В российском онлайн-магазине Apple по-прежнему значится срок доставки в один рабочий день.
В результате, сообщество Reddit пришло к выводу, что Apple готовит обновление линейки MacBook Pro. В частности, ноутбуки вполне могут получить 8-ое поколение процессоров Coffee Lake от Intel.
Есть и еще одна возможная причина, по которой Apple не спешит с поставками. Дело в том, что на компанию стали поступать судебные иски из-за низкого качества обновленной клавиатуры с механизмом «бабочка». Возможно инженеры Apple решили исправить конструкцию клавиатурного блока и планируют поставлять MacBook Pro уже с «вылеченными» клавишами.
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