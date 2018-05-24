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Фитнес-браслеты запретили проносить на режимные объект
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Фитнес-браслеты запретили проносить на режимные объект 

Авторадио 1 час назад
Соответствующий указ выпустило Министерство обороны, пишут «Известия». Запрет, в том числе, касается организаций, где работают с документами, содержащими гостайну. Под санкции попали не только фитнес-браслеты, но смартфоны и сотовые телефоны с камерами, фото— и видеооборудование, ноутбуки, смарт-часы и даже кнопочные мобильные телефоны. Соответствующие правила уже направлены в войска и начали действовать. Кроме того, USB-порты на служебных компьютерах теперь работают только с сертифицированными устройства. В нынешних условиях такие запреты необходимы, заявил «Известиям» советник президента по вопросам интернета Герман Клименко.
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