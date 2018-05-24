Galaxy S7 Edge с момента релиза подешевел более чем вдвое

Galaxy S7 Edge с момента официального появления в российской рознице потерял более 50% от изначальной цены. К такому выводу AndroidInsider.ru пришел, проанализировав данные независимой системы «Яндекс. Маркет». По состоянию на конец мая самый прорывной флагман 2016 года можно приобрести всего за 25 тысяч рублей.

Релиз Galaxy S7 Edge состоялся весной 2016 года. Почти сразу после презентации смартфон стал доступен для покупки в фирменном онлайн-магазине Samsung Electronics по цене 59 990 рублей. На ценообразовании отразился изогнутый с двух сторон дисплей, который даже после Galaxy S6 Edge смотрелся более чем инновационно.

Аппаратную основу российской версии Galaxy S7 Edge составляет процессор Exynos 8890 с тактовой частотой 2,3 ГГц. Объем оперативной памяти смартфона равен 4 ГБ, а постоянной — 32 ГБ с возможностью расширения картами MicroSD. При желании в продаже можно отыскать версию на 128 ГБ. Ее цена стартует от 32 тысяч рублей.

Стоит отметить, что выборка была составлена на основе цен у так называемых «серых» ритейлеров. В официальной рознице смартфон можно приобрести ориентировочно за 33 тысячи рублей. В этом случае вам будет предоставлено два года гарантийного обслуживания и возможность вернуть покупку в случае обнаружения проблем.

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