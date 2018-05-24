Qualcomm Snapdragon 710: 10-нанометровый чип для «почти флагманов»

Крупнейший разработчик процессоров для мобильных устройств — Qualcomm — представила первую систему-на-чипе Snapdragon в новой, 700-й линейке. Платформа Snapdragon 710 позволит наделить флагманскими возможностями в области фото, видео и искусственного интеллекта более доступные аппараты, при этом, благодаря переходу на более продвинутую технологию производства, увеличив их автономность.

Snapdragon 710 является преемником среднебюджетного Snapdragon 660, выпущенного в прошлом году. У системы-на-чипе восемь ядер Kryo 360, основанных на архитектуре, разработанной ARM. Четыре ядра базируются на ARM Cortex A-75 и работают на частоте 2,2 ГГц, еще четыре — на ARM Cortex A-55 и работают на частоте 1,7 ГГц.

Фактически, отмечает AnandTech, это те же ядра, что применены во флагманском Snapdragon 845, но они работают на более низких частотах. За вывод графики отвечает Adreno 616, а процессор обработки изображений Spectra 250 поддерживает двойные 20-мегапиксельные камеры.

В Qualcomm обещают, что общее повышение производительности чипа по сравнению со Snapdragon 660 составит порядка 20% (чуть больше при веб-серфинге, чуть меньше — при запуске приложений). Производительность графики, что важно в играх, вырастет на 35%, при этом на 40% понизится энергопотребление в них. На 20% экономичнее в плане расхода батареи станет стриминг видео. Вообще, энергоэффективность является одним из главных козырей нового чипа, произведенного по 10-нм технологии — такую ранее использовали лишь для выпуска флагманских процессоров вроде Snapdragon 835/845 или Apple A11.

Новую систему-на-чипе дополняет LTE-модем X15, способный обесечить скорость передачи данных до 800 мегабит в секунду, а также поддержка продвинутой конфигурации приемника Wi-Fi — 2x2 802.11ac. В устройствах различных производителей Snapdragon 710 должен появиться уже до конца второго квартала 2018 года, пообещали в Qualcomm.