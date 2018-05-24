Пользователи массово жалуются на хрупкую камеру iPhone X

Пользователи массово жалуются на хрупкую камеру iPhone XЗа последние несколько месяцев разительно возросло количество пользователей iPhone X, жалующихся на хрупкий модуль основной камеры смартфона. В частности, чаще всего ломается покрывающее линзы стекло.

Увы, случай не гарантийный и официальные сервисные центры в ремонте откажут.

На первый взгляд может показаться, что повреждение камеры вызвано либо ударом, либо падениям смартфона на твердую поверхность. Но ни один из пожаловавшихся пользователей не наносил прямых физических повреждений смартфону.

Многие списывают такое поведение защитного стекла камеры на отрицательную температуру. Как результат, из-за снижения температуры стекло дает трещину.

Я приобрел iPhone X перед Рождеством. Трещину на стекле камеры обнаружил вчера вечером. Смартфон все время был в защитном чехле, не падал. После обращения в сервисный центр мне назвали цену ремонта. Сумасшедшие $549 за ремонт камеры.

Пользователь Reddit

Впрочем, температура — не единственный фактор, который приводит к повреждению защитного стекла на модуле камер.

Я проживаю в Малайзии . Здесь влажная и жаркая погода с температурой около 32 — 36 градусов. Авторизованных сервисных центров у нас нет. Придется отказаться от ремонта.

Пользователь Reddit

Случай приобретает массовый характер. Покрывающее камеру стекло — сапфир. Этот материал очень твердый, но, при этом, очень хрупкий. Разумеется, ношение iPhone X рядом со связкой ключей в одном кармане может привести к трагическим последствиям. Будьте осторожны. Ремонт будет стоить очень внушительных денег.