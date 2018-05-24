Из чего сделан iPhone X за $10 000

Из чего сделан iPhone X за $10 000Французская компания Hadoro специализируется на стилизации айфонов, смарт-часов и прочей электроники под премиум сегмент. Сегодня компания представила обновленную линейку iPhone X, при отделке которых использовались только высококлассные материалы.

Замена корпуса на мрамор, дерево или кожу аллегатора стоит недешево. Стоимость разработанных Hadoro айфонов варьируется от 4 500 до 8 900 евро.

Самая дорогая модель изготовлена из золота и обтянута кожей крокодила. Логотип Apple выполнен из бриллиантов. В ассортименте Hodoro есть и ультразащищенные модели, покрытые сапфировым стеклом и закрытые анодированной сталью или углеродной тканью.

Все аппаратные клавиши в айфонах от Hadoro заменены и изготовлены из премиальных материалов. Используемые компанией iPhone X оснащены памятью на 256 ГБ.