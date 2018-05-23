На что обратить внимание при покупке БУ смартфона

Вы решили купить новый смартфон, но не готовы отдать за него баснословную сумму? Есть простой выход — найти нужную модель на вторичном рынке. Главное, внимательно подойти к выбору гаджета и следовать нашим советам.

Смартфоны: проблемы с ПО Смартфоны часто подвергаются высоким нагрузкам и износу. Помимо очевидных повреждений, восстановленная или подержанная модель зачастую является менее привлекательным вариантом, в первую очередь из-за короткого жизненного цикла устройства и недостаточных обновлений систем безопасности. Но бывают и исключения, которые обычно можно определить по стабильным ценам.

Например, Apple iPhone имеют надежную сборку и после выпуска в течение долгого времени получают необходимые обновления. Даже если упала производительность или уменьшена емкость аккумулятора, операционная система устройства по-прежнему остается защищенной.

Контрольный список: смартфоны

Осмотр на наличие царапин

Тщательно проверьте дисплей и объектив камеры.

Проверка работоспособности

Сделайте пробный вызов, снимите фото и видео на фронтальную и заднюю камеру. Убедитесь, что смартфон поддерживает сети 2,4 и 5 ГГц и что вибромотор работает.

Программное обеспечение

Корректно ли устройство было сброшено до заводских настроек? Не осталось ли цифровых следов?

Комплектация

В комплекте должны быть оригинальные блок питания и зарядный кабель — они обеспечивают быструю зарядку.

Среди смартфонов на базе системы Android особый интерес представляют модели предыдущих поколений категории High-End, которые часто продаются по ценам новых устройств в средней ценовой категории. Например, Samsung Galaxy S7 2016-го года сейчас можно купить у мелких поставщиков, работающих на площадках eBay и Amazon. Цены на S8, скорее всего, тоже упадут, так как недавно была анонсирована модель S9.

Преимущества гаджетов категории High-End заключаются в том, что для таких устройств производитель дольше выпускает обновления программного обеспечения, в отличие от более доступных моделей смартфонов. Важную роль при этом играет не то, насколько свежа версия Android, а возможность получения ежемесячных обновлений безопасности. Например, считается, что смартфон в значительной мере защищен от уязвимости Spectre, если в настройках гаджета в меню «Об устройстве» в строке «Обновление системы безопасности» стоит дата «2 января 2018 года» или более поздняя. Устройства прошлых поколений легче ремонтировать, чем новые, особенно если новейшие устройства маркированы как «водонепроницаемые», так как корпуса таких устройств герметичны и после вскрытия их практически невозможно коррект­но закрыть обратно. На сайте ru.ifixit.com по ссылке «Ремонтопригодность» выложены советы по ремонту различных моделей мобильных телефонов и ноутбуков. Из смартфонов легче всего отремонтировать Fairphone 2 — его компоненты можно заменять с минимальным набором инструментов, однако такой гаджет трудно найти в продаже.

Увеличение срока службы с помощью прошивки Увлеченные пользователи смартфонов решают проблему недостатка поддержки ПО от производителя с помощью установки пользовательских прошивок — например, LineageOS. На этой странице представлен список официально поддерживаемых мобильных телефонов; порядок первоначальной установки описан на вики-странице (на английском языке), при этом в дальнейшем можно несколько раз в месяц легко и незаметно для пользователя обновлять прошивку до новых версий.

Благодаря поддержке подобной прошивкой восстановленные устройства становятся оптимальным выбором для тех пользователей, которых не пугает перспектива переустановки ПО. К примеру, LineageOS наиболее хорошо поддерживает устройства линейки Google Nexus, многие модели Sony, а из смартфонов в доступной ценовой категории — семейство Motorola Moto G. Ради подер­жанного смартфона за несколько тысяч рублей, который будет дольше соответствовать актуальным требованиям, чем новое устройство, стоящее в три раза больше, можно потратить некоторое время на установку. А вы покупали технику на вторичном рынке? Нет, но теперь я готов что-нибудь купить. Покупал однажды, все прошло хорошо и гаджет работает до сих пор. Покупал много раз и буду покупать. Покупал, но больше не буду заниматься этим ненадежным делом. Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: На что обратить внимание при покупке БУ ноутбука

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