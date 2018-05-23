Этому SSD не нужны провода. Совсем

Признаюсь, я большой фанат внешних дисков. Еще когда в компьютеры ставили жесткие диски максимум на 30-40 ГБ, у меня уже был внешний диск такой же емкости — из-за постоянных переездов хотелось быть максимально мобильным и всегда иметь под рукой необходимые файлы. Время идет, и сейчас уже даже твердотельные накопители (SSD) выпускают емкостью на 1-2 ТБ. Еще круче — если такой накопитель еще и беспроводной. Один такой экземпляр от Western Digital и попал ко мне на обзор.

Вообще, свою линейку My Passport Wireless производитель обновил на CES 2018, и одна из новинок наконец добралась до нашей редакции — это My Passport Wireless SSD емкостью аж 2 ТБ (есть еще модели на 250 ГБ/500 ГБ/1 ТБ). Помимо того, что это твердотельный накопитель с внушительной «памятью», он еще и может передавать данные на компьютер или тот же iPhone без проводов. Совсем.

Прежде всего это, конечно, компактный SSD в ударопрочном корпусе. Хотя твердотельные накопители меньше подвержены физическим воздействиям, лишняя защита не помешает. Здесь в комплекте (помимо документации, зарядного кабеля и адаптера) еще вдобавок идет силиконовый чехол, поэтому если SSD даже упадет на пол, с ним ничего не случится (но лучше, конечно, такого избегать). При этом чехол не ограничивает доступ к портам устройства.

В разговоре о комплектации я упомянул зарядный кабель с адаптером, и не зря — чтобы быть действительно беспроводным накопителем, My Passport Wireless SSD оснащен встроенным аккумулятором! Да, ничто не мешает взять его, например, на природу, включить и стримить данные по созданной накопителем сети Wi-Fi сразу на 8 устройств. К тому же наличие батареи выручает в поездках и на конференциях — диск не потребляет заряд компьютера, за счет чего последний способен проработать дольше. Ну а «вишенка на торте» — режим внешнего аккумулятора — накопитель выдает силу тока до 1,5 А. iPhone зарядить можно без проблем.

Внешне накопитель выглядит стильно. На фронтальной панели размещены индикаторы, в том числе заряда аккумулятора. Сверху — кнопка включения, копирования данных, разъем для зарядки и подключения флешки. Справа можно подключить карту памяти.

Зачем нужны такие разъемы? Все очень просто: этот накопитель умеет сохранять данные без подключения к компьютеру или мобильным устройствам. Достаточно подключить карту памяти или ту же флешку, нажать на кнопку для копирования, и вскоре все необходимые данные окажутся на SSD. В «админке» на том же компьютере предусмотрена возможность настроить параметры копирования — выполнять автоматический импорт данных, копировать только новые данные (это важно) и многое другое.

Это невероятно удобно фотографам и операторам, которые могут записать материал, «скинуть» его оперативно на SSD без компьютера, отформатировать флешку и затем опять заниматься съемкой. Приложения сторонних разработчиков, такие как FiLMiC Pro, позволяют снимать и сохранять видео непосредственно на диске, а LumaFusion дает возможность редактировать видео прямо на месте съемки.

Удобно, что My Passport Wireless SSD также умеет раздавать Wi-Fi — включаем режим точки доступа, и вот оно, счастье. Можно подключить его и к существующей сети, чтобы раздавать файлы всем, кто подключился. Все настройки можно произвести как с помощью компьютера, так и в мобильном приложении.

Так, в админке можно посмотреть количество оставшегося места, подключения Wi-Fi, уровень заряда аккумулятора и разбивку данных по типу — видео, музыка, фотографии и так далее. Да, накопитель сам распознает различные виды информации для удобного отображения пользователю.

Если подключить Mac к созданной накопителем сети, с SSD можно будет взаимодействовать прямо в Finder.

Мобильное приложение тоже удобное — есть функция просмотра и копирования файлов, также можно настраивать накопитель под свои потребности. Все сделано очень логично, некоторым другим производителям внешних накопителей не хватает такой продуманности интерфейса.

Если говорить о скорости записи, то на USB 3.0 это около 780-800 МБ/с, при передаче данных с карты памяти SD — 100 МБ/с, по Wi-Fi 802.11ac (при одном подключении) — до 430 Мбит/с. Очень даже неплохо.

Подводя итог, хочется еще раз отметить плюсы данного устройства и пройтись по минусам (да, они тоже имеются).

Плюсы

Встроенный аккумулятор

Возможность передавать данные без компьютера

Передача файлов по Wi-Fi Удобное мобильное приложение

Минусы

Да, цена — пожалуй, единственный недостаток данного устройства. Наша модель с 2 ТБ памяти стоит почти 800 долларов, и это действительно много, но широкая функциональность отбивает каждый потраченный рубль. Тем более можно выбрать версии с меньшим объемом памяти — они будут дешевле.

Очень здорово, что индустрия внешних накопителей стремительно движется вперед, и даже текущие скорости передачи данных далеко не предельные. Ознакомиться с продукцией Western Digital более подробно можно на официальном сайте производителя.