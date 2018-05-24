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Оценена ремонтопригодность смартфона OnePlus 6
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Оценена ремонтопригодность смартфона OnePlus 6 

MDDevice 4 часа назад
Фото: MDDevice
Представленный несколько дней назад смартфон OnePlus 6, позиционируемый в качестве убийцы флагманов 2018 года, оказался в руках специалистов iFixit. Ничем хорошим это не закончилось: смартфон разобрали до винтика, попутно оценив его пригодность к ремонту.
Как выяснилось, новый флагман намного менее пригоден к ремонту по сравнению с предшествующими моделями — из 10 баллов по соответствующей шкале он заработал лишь 5 баллов, а это уровень Samsung 9, вышедшего в марте этого года. Гордиться тут, право, нечем. Свои пять баллов OnePlus 6 заработал лишь потому, что в нем используются винты со стандартными головками и обычные защелки. Помимо этого, ряд его компонентов могут похвастаться модульностью, что упрощает их замену, плюс, доступ к аккумулятору максимально облегчен.
На этом достоинства OnePlus 6 в плане ремонта заканчиваются: сотрудники iFixit отметили чрезмерно большое количество клеящего вещества, притом довольно крепкого, и не забыли про высокую сложность замены экрана, сопровождающейся изрядной степенью риска повредить его. Словом, если купили OnePlus 6, то купите для него защитное стекло и чехол покрепче. Стоимость смартфона в минимальной комплектации составила 520 долларов США.
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