Анализ скорости и плавности OnePlus 6

Коллеги из XDA-Developers опубликовали интереснейший материал, в котором анализируется скорость и плавность работы OnePlus 6, а также его игровые возможности. Девайс был представлен совсем недавно, поэтому интерес к нему всё еще не угасает. На презентации компания немало внимания уделила скорости и плавности работы интерфейса. Была создана специальная команда внутри OnePlus, которая занималась только данным вопросом.

Можно долго ругать OnePlus 6 за отсутствие USB 3.1 или хотя бы 3.0, можно ругать их за отсутствие беспроводной зарядки и за вырез в дисплее, но, скажем наперед, OnePlus 6 — один из самых быстрых и плавных смартфонов в мире на данный момент.

Скорость интерфейса

Коллеги проанализировали скорость запуска приложений, управление оперативной памятью, а также быстроту разблокировки девайса. Мнение коллег можно охарактеризовать цитатой ниже:

«Spoilers: It’s all very, very fast» (Спойлеры: они все очень-очень быстрые)

Методология

Ребята из XDA оценили скорость запуска Gmail, Play Store и YouTube при «холодном» старте на Pixel 2 XL, OnePlus 5T и OnePlus 6.

«Речь идет не о простом замере скорости открытия приложения».

Коллеги с помощью специальных средств замерили время, которое необходимо приложению для создания основного «Activity» (класс окна). Учитывается также время, необходимое приложению для создания процесса в системе, инициализации объектов, создания и инициализации окна приложения, наложения макета поверх окна, прорисовки приложения в первый раз.

Игнорируются протекающие сторонние процессы, которые не отвечают за запуск приложения, то есть такой анализ позволяет исключить любые сторонние факторы, включая скорость интернета.

Также был проведен тест деградации скорости запуска приложений. Так, коллеги провели 150 циклов поочередного запуска приложений, чтобы проверить, насколько процессор хорошо справляется с подобной задачей:

OnePlus 5T OnePlus 6 Pixel 2 XL На презентации OnePlus 6 сооснователь компании заявил, что при разработке девайса было произведено более 200 оптимизаций, одна из которых заключается в повышении частоты процессора до максимальной в момент запуска приложений. Впервые подобное появилось в Snapdragon 821, и OnePlus 3/3T имеют данную особенность, однако она действительно помогает минимизировать негативное влияние процессора на скорость запуска приложений. И в этом случае узким местом становится флеш-память и оптимизация самой системы.

OnePlus заявила, что «шестерка» будет кешировать приложения, которые используются чаще всего, поэтому со временем приложения будут открываться еще быстрее.

Скоростью запуска игр OnePlus 6 владельцев не удивит. В сравнении с OnePlus 5T Asphalt 8 и PUBG запустились быстрее, но лишь на несколько секунд. OnePlus сделала упор скорее не на скорости запуска тяжелых приложений, а на том, чтобы со временем скорость работы смартфона не падала.

В OnePlus 6 изменили анимации запуска приложений и выхода на рабочий стол, за счёт чего создается ощущение того, что девайс работает крайне быстро. Хотя в сравнении с Pixel 2 XL видно, что приложение закрывается и открывается примерно с одной скоростью.

Плавность интерфейса

По плавности OnePlus 6 пока не способен достичь показателей Pixel 2 XL. И сейчас мы покажем, о чем идет речь. Начнем со скроллинга в приложениях Google Play и Gmail:

OnePlus 5T OnePlus 6 Pixel 2 XL По оси ординат — время обработки одного кадра, по оси абсцисс — порядковый номер кадра.

Можно заметить, что Pixel 2 XL быстрее обрабатывает кадры в сравнении с OnePlus 5T и OnePlus 6. На графике видны скачки, которые связаны с моментом свайпа во время скроллинга. Постепенно скачки угасают. Этот процесс хорошо демонстрирует работу процессора. В момент свайпа процессор повышает частоту ядер, увеличивая производительность, таким образом постепенно нормализуется скорость прорисовки кадров. Pixel 2 XL справился существенно лучше.

На графиках ниже показана скорость прорисовки интерфейса в момент открытия списка приложений в Google Play и бокового меню Gmail.

OnePlus 5T OnePlus 6 Pixel 2 XL Открытие списка приложений Facebook Messenger:

OnePlus 5T OnePlus 6 Pixel 2 XL Открытие боковых меню:

OnePlus 5T OnePlus 6 Pixel 2 XL Ниже представлены графики скорости прорисовки интерфейса в момент открытия меню приложений:

OnePlus 5T OnePlus 6 Pixel 2 XL Графики ниже демонстрируют скорость прорисовки в смешанном использовании:

OnePlus 5T OnePlus 6 Pixel 2 XL На графиках выше речь идет не о частоте обновления кадров, а именно о скорости прорисовки интерфейса. То есть заметные фризы еще не означают падение фреймрейта.

Можно заметить, что по плавности OnePlus 6 уступает Pixel 2 XL. Девайс, впрочем, по этому параметру схож с 5T. При этом 5T спустя множество обновлений стал работать заметно плавнее, поэтому и от 6 стоит ожидать большей плавности в будущем.

Спустя 15 минут игры в PUBG не замечено проседание FPS. Интересно и то, что игра занимает 900 МБ в оперативной памяти, а полной зарядки OnePlus 6 хватит для 5 часов игры в PUBG.

В случае с Lineage II: Revolution речь идет о заметных проседаниях кадров до нуля, скорее всего, виной всему оптимизация самой игры, ведь в целом смартфон достаточно стабильно демонстрирует 60 кадров в секунду.

Итоги

OnePlus 6 крайне шустрый аппарат, по скорости работы он не уступает Pixel 2 XL. Конечно, есть вопросы к плавности интерфейса, но смартфоны Google — золотой стандарт, и OnePlus удалось приблизиться по этому показателю к Pixel 2 XL.

По материалам XDA-Developers