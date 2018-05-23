Ещё
В России вышел бюджетный смартфон Philips S257
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль

В России вышел бюджетный смартфон Philips S257 

MDDevice 3 часа назад
Фото: MDDevice
В нашей стране представлен новый смартфон Philips S257, относящийся к начальному сегменту. Его цена для российского рынка пока не указана, но, судя по спецификациям, больше 5000 рублей за не точно не попросят.
В арсенале нового Philips S257 сразу есть поддержка сотовых сетей четвертого поколения, пара слотов под SIM-карты и ОС Android 7, пока еще вполне современная. Смартфон поставляется с 1 Гб оперативной и 8 Гб постоянной памяти, которую можно увеличить на 32 гигабайта при помощи карты microSD. Philips S257 работает от батареи емкостью 2000 мАч, которая обеспечит ему 24 часа разговоров и 495 часов ожидания, что говорит об исключительной энергоэффективности аппарата.
Цена смартфона включает две фотокамеры — основную 5 Мп с автофокусом и светодиодной вспышкой и фронтальную 2 Мп для получения автопортретов. К характеристикам S257 относятся модули Bluetooth 4 и Wi-Fi 802.11n, порт microUSB 2.0 для зарядки аккумулятора и экран IPS 4,5 дюйма с поддержкой разрешения 858х480 пикселей. Сердцем смартфона стал 4-ядерный процессор MediaTek MT6757M, частота которого составила 1,1 ГГц. Итого, Philips S257 — это смартфон начального уровня, предназначенный в первую очередь для звонков.
MDDevice: последние новости
HP EliteBook 1050: бизнес-ноутбук на процессоре Intel с шестью ядрами Опубликованы характеристики смартфона Moto Z3 Play Опубликованы сведения о новой беспроводной зарядке Umidigi Q1
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина без ВДВ, подробности трагедии на Кубани и другие события дня11
Скрипаль дала первое после отравления интервью195
Россию обязали выплатить 2 млрд евро75
Госсекретарь США пригрозил России160
Боевики ДНР остановили наступление ВСУ628
Видео
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
01:26
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
03:15
Порошенко заплатил за встречу с Трампом
Украина В мире
03:14
Самойлову не пустили на собственное выступление
Шоу-бизнес
01:18
Анонсированы новые санкции против России
Политика
00:43
Полицейский избил нерасторопного подростка
Происшествия
01:03
«Калашников» показал «Витязя» в действии
Другое
01:43
Украинские морпехи устроили Порошенко демарш
Украина В мире
01:34
Армия США оказалась в зоне риска
Армия
01:26
Скрипаль дала первое после отравления интервью
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение