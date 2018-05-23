В России вышел бюджетный смартфон Philips S257

В нашей стране представлен новый смартфон Philips S257, относящийся к начальному сегменту. Его цена для российского рынка пока не указана, но, судя по спецификациям, больше 5000 рублей за не точно не попросят.

В арсенале нового Philips S257 сразу есть поддержка сотовых сетей четвертого поколения, пара слотов под SIM-карты и ОС Android 7, пока еще вполне современная. Смартфон поставляется с 1 Гб оперативной и 8 Гб постоянной памяти, которую можно увеличить на 32 гигабайта при помощи карты microSD. Philips S257 работает от батареи емкостью 2000 мАч, которая обеспечит ему 24 часа разговоров и 495 часов ожидания, что говорит об исключительной энергоэффективности аппарата.

Цена смартфона включает две фотокамеры — основную 5 Мп с автофокусом и светодиодной вспышкой и фронтальную 2 Мп для получения автопортретов. К характеристикам S257 относятся модули Bluetooth 4 и Wi-Fi 802.11n, порт microUSB 2.0 для зарядки аккумулятора и экран IPS 4,5 дюйма с поддержкой разрешения 858х480 пикселей. Сердцем смартфона стал 4-ядерный процессор MediaTek MT6757M, частота которого составила 1,1 ГГц. Итого, Philips S257 — это смартфон начального уровня, предназначенный в первую очередь для звонков.