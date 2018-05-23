Не толще шариковой ручки: обзор BQ Slim

Выбрать недорогой и хороший смартфон? В последнее время это стало настоящим испытанием: ассортимент не просто большой, он гигантский, и не потеряться в нем очень сложно. Поэтому когда на рынке появляются новые смартфоны авторитетных производителей, их смартфоны заслуживают пристального внимания. Например, как BQ Slim.

В рознице этот аппарат появился не так давно, но чем он на самом деле привлек внимание нашей редакции, так это ценой, которая составляет около 6000 рублей. Примечательно, что за эти деньги BQ Slim предлагает емкий аккумулятор и не очень и «бюджетные» характеристики.

По коробке видно, что производитель решил сделать акцент на стильный дизайн — оформление в духе BQ как бы «кричит» об этом. Комплектация, как и подобает бюджетнику, минимальная: кабель micro-USB и блок питания и документация. Пустяк, конечно, но приятно.

На вид смартфон очень интересный. Хотя корпус его считается разборным, выглядит он как целостная конструкция. Впрочем, вряд ли это вам потребуется снимать тот же аккумулятор — емкости почти 3000 мАч хватает с головой. Под крышкой скрываются два слота под SIM-карту и один под карту памяти microSD (это вдобавок к 8 ГБ встроенной памяти). Радует, что в BQ не стали экономить и сделали отдельный слот для второй «симки», а не совмещенный с microSD.

Разумеется, основным материалом здесь является пластик (хотеть алюминий за такую цену просто преступление), но и здесь производитель нашел, как разнообразить внешний вид устройства: сменная крышка имеет глянцевое покрытие (отпечатки собирает, да), а на ней расположены едва видные вставки под антенны.

Почти все элементы управления размещены на одной стороне — правой, здесь кнопки регулировки громкости и кнопка блокировки экрана, которая по традиции отвечает за включение и выключение смартфона. Слева — кнопка спуска затвора камеры, очень не хватает этого во многих смартфонах. Под 5,7-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 1440 х 720 пикселей расположены сенсорные кнопки управления, наверху — фронтальная камера со вспышкой, датчиками приближения и освещения, на задней панели — основная камера, а рядом с ней вспышка.

Снизу — разъем micro-USB для зарядки, а наверху — порт 3,5 мм под наушники. Да, в iPhone X нет, а здесь — пожалуйста. Еще на нижнем торце найдете две решетки динамика — смотреть фильмы или слушать музыку без наушников можно без проблем.

Технические характеристики

Операционная система: Android 6.0/Android 7.0 Nougat

Процессор: 1,3 ГГц, четырехъядерный, MediaTek MT6580

Дисплей: 5,7-дюймовый, IPS, разрешением 1440 х 720 пикселей

Основная камера: 13 Мп со вспышкой

Фронтальная камера: 5 Мп со вспышкой

Оперативная память: 2 ГБ Встроенная память: 16 ГБ Интерфейсы: Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0, USB, 3,5 мм Аккумулятор: 2800 мАч Размеры: 144 х 72 х 8 мм Вес: 142 г Порадовало качество сборки, что не совсем свойственно бюджетным моделям: лишних зазоров и люфтов элементов нет, в руках смартфон лежит очень хорошо и не выскальзывает. Еще одна необычная деталь BQ Slim — 5,7-дюймовый IPS-дисплей (а не TN) с HD+ разрешением. У экрана широкие углы обзора, а вот запаса яркости на солнце иногда бывает маловато.

В основе смартфона — процессор MediaTek MT6580 с тактовой частотой 1,3 ГГц. На борту 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной. Конечно, 2 ГБ будет маловато для ресурсоемких игр, однако для привычных приложений вроде социальных сетей вполне достаточно. К тому же за такую цену было бы странно увидеть 4-6 ГБ оперативки и 64 ГБ хранилища.

Что касается автономной работы, то с этим у смартфона все в порядке: емкости 2800 мАч хватает на день активной эксплуатации устройства. Смотреть практически непрерывно фильмы можно на протяжении 8-10 часов, в режиме ожидания смартфон способен проработать около месяца. Звуковые возможности обеспечиваются специальным аудиочипом. Среди достоинств новинки также стоит отметить поддержку Android 7.0 Nougat, наличие Bluetooth 4.0 и OTA-обновлений.

Основная камера представлена 13-мегапиксельный модулем с автофокусом и вспышкой. Фотографирует смартфон на твердую четверку, в условиях недостаточного освещения можно даже попытаться, а вот дневные снимки получаются очень неплохие. Правда, если захотите сфотографировать объект в движении, получите, вероятнее всего, «кашу». С другой стороны, ожидать двойной камеры с оптическим зумом здесь явно не стоит, не тот ценовой сегмент.

Пример фото на основную камеру BQ Slim

Пример фото на основную камеру BQ Slim

Пример фото на фронтальную камеру BQ Slim

По этой же причине на данном устройстве нет никакого смысла запускать бенчмарки вроде AnTuTu и Geekbench, тем более сравнивать его с устройствами более высокого уровня. Но если вам все же интересно, то это чуть больше 25 000 баллов в AnTuTu.

Если подвести краткий итог, BQ Slim — отличный смартфон за свои деньги. Для тех, кто ищет, например, дешевый второй телефон или ограничен в средствах на покупку, он станет отличным выбором благодаря наличию IPS-дисплея, свежей версии Android и емкого аккумулятора.