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Беспроводная гарнитура Sony Xperia Ear Duo с технологией «открытого звука» выходит в России
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Беспроводная гарнитура Sony Xperia Ear Duo с технологией «открытого звука» выходит в России 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Компания Sony Mobile Communications объявила о начале приёма предварительных заказов в России на продвинутую беспроводную гарнитуру Xperia Ear Duo.
С 23 по 31 мая можно оформить предзаказ по цене 19 990 рублей. В продажу Xperia Ear Duo поступит 1 июня. Первые покупатели получат в подарок годовую подписку на Яндекс. Музыку.
Sony показывала концепт наушников с технологией «открытого звука» более двух лет назад, а теперь гарнитура выходит в продажу. Фактически, смысл разработки противоположный по сравнению с привычными наушниками Sony с шумоподавлением. Xperia Ear Duo не изолирует от окружающего мира. Пользователь может слушать музыку, совершать звонки, проверять свое расписание, прогноз погоды и многое другое, и при этом слышать окружающие звуки.
Пространственный акустический проводник позволяет передавать звук, который генерируется во внешнем основном блоке устройства, непосредственно в ухо. При этом специально опорное кольцо располагается вокруг ушного канала, чтобы музыка не перекрывала звуки окружающей среды. Аудиотехнология Clear Phase выполняет автоматическую регулировку громкости в зависимости от окружающего и фонового шума и устраняет дисперсию звука.
Xperia Ear Duo имеет встроенное голосовое управление, обеспечивающее доступ к помощникам Google Assistant или Siri. Четыре микрофона выделяют голос из окружающего шума. Также гарнитура реагирует на движения головы. Датчики позволяют отвечать на телефонные звонки либо отклонять их с помощью кивка или отрицательного покачивания головой, а также переключать музыку, поворачивая голову влево или вправо. Управление музыкой и громкостью также возможно с помощью касания.
Как обещает производитель, наушники крепятся под ухом и не мешают носить очки и другие аксессуары. Опорное кольцо предлагается в трех размерах, есть защита от брызг по стандарту IPX2.
Гарнитура совместима с мобильными устройствами на базе Android и iOS. Время автономной работы с прослушиванием музыки достигает четырёх часов. Футляр со встроенным аккумулятором обеспечивает три дополнительных цикла подзарядки. Поддерживается Bluetooth 4.2.
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