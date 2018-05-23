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LG показала огромный прозрачный гибкий дисплей
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LG показала огромный прозрачный гибкий дисплей 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
LG показала огромный прозрачный гибкий дисплейПродолжая развивать индустрию дисплеев, на мероприятии Society for Information Display компания LG Display представила огромную панель на основе органических светодиодов.
77-дюймовая OLED-матрица панели интересна тем, что, во-первых, она прозрачно, во-вторых, ее можно изгибать. По заверению производителя, экран можно скрутить в трубку, радиус которой не будет превышать 80 миллиметров.
Разрешение дисплея составляет 3840 х 2160 пикселей, что соответствует стандарту Ultra HD / 4K. Прозрачность экрана составляет 40%. Сквозь панель хорошо видны размещенные за дисплеем объекты.
Представленная панель лишь демонстрационный образец и доступна в единичном экземпляре. Разумеется, LG готовится к запуску серийного производства, но о сроках выхода на рынок пока ничего не сообщает.
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