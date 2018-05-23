LG показала огромный прозрачный гибкий дисплей

LG показала огромный прозрачный гибкий дисплейПродолжая развивать индустрию дисплеев, на мероприятии Society for Information Display компания LG Display представила огромную панель на основе органических светодиодов.

77-дюймовая OLED-матрица панели интересна тем, что, во-первых, она прозрачно, во-вторых, ее можно изгибать. По заверению производителя, экран можно скрутить в трубку, радиус которой не будет превышать 80 миллиметров.

Разрешение дисплея составляет 3840 х 2160 пикселей, что соответствует стандарту Ultra HD / 4K. Прозрачность экрана составляет 40%. Сквозь панель хорошо видны размещенные за дисплеем объекты.

Представленная панель лишь демонстрационный образец и доступна в единичном экземпляре. Разумеется, LG готовится к запуску серийного производства, но о сроках выхода на рынок пока ничего не сообщает.