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Прозрачный Xiaomi Mi8 показали на видео
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Прозрачный Xiaomi Mi8 показали на видео 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
Прозрачный Xiaomi Mi8 показали на видеоКомпания Xiaomi планирует представить очередной флагман Mi 8. Презентация модели запланирована на 31 мая, а пока инсайдеры публикуют все новые и новые утечки, посвященные новинке. Очередной трофей — короткий видеоролик с еще неаносированным флагманом. По крайней мере, так уверяет автор видео.
Интересный момент в конструкции Mi 8 заключается в том, что у девайса полупрозрачная задняя крышка. Учитывая, что гаджет не похож на прототип, вполне возможно, что Xiaomi представит именно такой смартфон.
Внешне напоминает популярные обои для iPhone от iFixit. Но в Mi8 все может быть по-настоящему. Еще одна изюминка смартфона — красная кнопка питания. Таким ли будет новый флагман Xiaomi, мы узнаем через неделю.
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