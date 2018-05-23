Прозрачный Xiaomi Mi8 показали на видео

Прозрачный Xiaomi Mi8 показали на видеоКомпания Xiaomi планирует представить очередной флагман Mi 8. Презентация модели запланирована на 31 мая, а пока инсайдеры публикуют все новые и новые утечки, посвященные новинке. Очередной трофей — короткий видеоролик с еще неаносированным флагманом. По крайней мере, так уверяет автор видео.

Интересный момент в конструкции Mi 8 заключается в том, что у девайса полупрозрачная задняя крышка. Учитывая, что гаджет не похож на прототип, вполне возможно, что Xiaomi представит именно такой смартфон.

Внешне напоминает популярные обои для iPhone от iFixit. Но в Mi8 все может быть по-настоящему. Еще одна изюминка смартфона — красная кнопка питания. Таким ли будет новый флагман Xiaomi, мы узнаем через неделю.