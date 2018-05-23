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Lenovo готовит суперсмартфон с 4 ТБ памяти, способный работать до 45 суток
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Lenovo готовит суперсмартфон с 4 ТБ памяти, способный работать до 45 суток 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
Китайская компания Lenovo готовит новый суперсмартфон, который доложен «порвать» рынок. Аппарат под названием Lenovo Z5 активно рекламирует сам вице-президент компании Чанг Ченг. Ещё в начале месяца топ-менеджер сообщил, что новинка станет первым по-настоящему безрамочным смартфоном на рынке, даже без модного нынче «выгрыза».
Затем стало известно, что новинка получит рекордные 4 ТБ постоянной памяти, чего хватит для хранения 1 000 000 фотографий, 2000 фильмов в высоком разрешении или 150 000 песен. И вот теперь Чанг Ченг подогрел интерес к новинке ещё немножко: Lenovo Z5 будет работать до 45 суток в режиме ожидания. Конечно, длительность автономной службы в режиме ожидания — весьма условная характеристика, но все же можно предположить, что и в обычном режиме аппарат проживет заметно дольше нынешних флагманов.
Источник: Lenovo
Фото: Lenovo Опрос: Как долго работает ваш смартфон на одном заряде? Менее суток Один — два дня Больше двух дней Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Samsung представила смартфон Galaxy S Light Luxury
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