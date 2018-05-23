Ещё
Розетка Legrand получила поддержку беспроводной зарядки смартфонов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Розетка Legrand получила поддержку беспроводной зарядки смартфонов 

Chip.ru 2 часа назад
Фото: Chip.ru
Французский производитель продукции электротехнического назначения — компания Legrand — представила новую необычную настенную розетку под названием Radiant Wireless Charger. Она представляет собой набор из двух стандартных разъемов под американскую силовую вилку, порта USB-A и специального места с держателем для установки смартфона с поддержкой технологии беспроводной зарядки Qi.
Такая розетка поможет сохранить место на столе и избавит от проблемы «куда бы примостить смартфон, пока он заряжается?». Подробные характеристики новинки пока не сообщаются. Известно лишь то, что суммарная максимальная сила тока на выходе составляет 3,1 А. Габариты розетки — 61х125х154 мм. Legrand Radiant Wireless Charger оценена в $79,33.
Источник: Legrand
Фото: Legrand Устраивает ли вас время зарядка вашего телефона? Да, вполне Нет, хотелось бы побыстрее Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Deppa Qi Fast Charger — беспроводная зарядка
Умная зарядка TP-Link восполнит емкость батареи смартфона на 65% быстрее
Chip.ru: последние новости
Бюджетный беспроводной пылесос от Xiaomi оценен всего в $47 Тест и обзор Honor 10: смартфон, который мерцает Как узнать емкость батареи ноутбука и оценить ее износ в Windows и Mac OS
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мясо и рыба могут исчезнуть с прилавков323
Путину сообщили о смерти Дарьи Стариковой111
«Дурак думкой богатеет»: Крым разбил мечты Киева425
ЕС призвал Москву и Киев к срочным переговорам128
Стал известен долг Украины перед СНГ54
Видео
01:41
В Москву придут заморозки
Общество Новости Москвы
00:51
Шурыгина ополчилась на Бузову
Шоу-бизнес
00:28
В Москве горит гостиница «Измайлово»
Происшествия
00:30
Орлан унёс лису в воздух, борясь за еду
Происшествия
03:20
Стал известен долг Украины перед СНГ
Украина В мире
00:15
Рабочий «прокатился» на строительном кране
Происшествия
02:56
На Москву надвигается похолодание
Общество Новости Москвы
03:41
Приведение запугало девушку в Сербии
Происшествия
02:05
Горожане оценили результат реконструкции на Новом Арбате
Новости Москвы
02:48
Мясо и рыба могут исчезнуть с прилавков
Личный счет Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение