Розетка Legrand получила поддержку беспроводной зарядки смартфонов

Французский производитель продукции электротехнического назначения — компания Legrand — представила новую необычную настенную розетку под названием Radiant Wireless Charger. Она представляет собой набор из двух стандартных разъемов под американскую силовую вилку, порта USB-A и специального места с держателем для установки смартфона с поддержкой технологии беспроводной зарядки Qi.

Такая розетка поможет сохранить место на столе и избавит от проблемы «куда бы примостить смартфон, пока он заряжается?». Подробные характеристики новинки пока не сообщаются. Известно лишь то, что суммарная максимальная сила тока на выходе составляет 3,1 А. Габариты розетки — 61х125х154 мм. Legrand Radiant Wireless Charger оценена в $79,33.

Источник: Legrand

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