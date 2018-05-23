В Сети появился первый обзор HTC U12+

В Сети на некоторое время появился предварительный обзор HTC U12+ на сайте немецких коллег t-online.de. В настоящее время материал уже удалён, однако сохранился в кешах Google . В статье указано, что на данный момент на рынке нет инновационных устройств и HTC желает изменить ситуацию. Так давайте же посмотрим, чем сегодня удивят нас тайваньцы.

В статье в пример приводится вырез в дисплее, который на самом деле не является инновацией, а в качестве инновационных особенностей автор статьи привёл в пример технологию мультитач. Интрига! Интересно, чем же нас удивит флагман HTC? Ждем инноваций!

В качестве основного отличия в пример приводится удивительная технология Edge Sense, которую мы никогда не видели ранее! Фантастика!

В статье объясняется принцип работы данной технологии. И если говорить без иронии, Edge Sense можно было встретить и в прошлых флагманах HTC, поэтому о какой инновации идет речь, не совсем понятно. Edge Sense действительно неплохая технология, которая наверняка упрощает жизнь владельцам U11 и U11+.

Зажав устройство, можно открыть камеру, и для этого не обязательно использовать обе руки. Теперь Edge Sense 2 поддерживает больше жестов благодаря новым датчикам. Можно отрыть «Edge Launcher» с помощью легкого двойного сжатия. Можно также уменьшить размеры полезной области экрана для использования одной рукой. Какая же инновация!

Edge Sense 2 — еще не всё Что действительно порадует многих, так это четыре модуля камеры (два спереди и два сзади). Как уже упоминалось в прошлых статьях, основная камера будет на 12 Мп с апертурой f/1.75, помогать ей в работе будет 16-Мп модуль.

Также были упомянуты технологии Ultrapixel и HDR Boost 2. Последняя — некий аналог HDR+ в Google Pixel 2. Основная камера поддерживает десятикратный цифровой зум. На фронтальной панели расположились две 8-Мп камеры с поддержкой сканера лица.

U12+ оснастили 6-дюймовым дисплеем с разрешением QHD+, а динамики в U12+ на 50% громче динамиков U11. Используется в U12+ представленная год назад технология точечной записи звука. Технологию доработали, теперь записываемый звук на 33% громче.

Всего доступно 3 цвета: черный, красный и прозрачный синий. Последний цвет является основным цветом аппарата. Корпус U12+, как вы уже догадались, выполнен из стекла. Аккумулятор здесь на 3500 мАч, девайс оснащен процессором Snapdragon 845, имеет 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, «из коробки» устройство работает на базе Android 8.0 Oreo, имеется порт Type-C 3.1, а вес U12+ составил внушительные 188 грамм.

Стоимость девайса в Европе составит чуть менее 800 евро. Старт продаж HTC U12+ намечен на середину июля. Понравился ли вам аппарат? Мнением делитесь ниже в комментариях или в Telegram-чате.