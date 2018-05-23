5 лучших полнокадровых фотоаппаратов для начинающих

Canon EOS 6D Canon EOS 6D Цена: 89 000 рублей

Разрешение матрицы: 20,6 Мп Скорость серийной съёмки: 4,5 кадра в секунду

Эта камера появилась еще в 2012 году, сделав переход от менее дорогих фотоаппаратов с APS-C-матрицей к полному кадру гораздо доступнее. И отчасти именно поэтому сейчас её можно взять всего за 90 тысяч рублей. Но, если сравнивать её с современными камерами класса пониже, то единственный её плюс — это размер матрицы. Всё остальное: отсутствие поворотного экрана, всего 9 точек фокусировки, только 4,5 кадра в секунду серийной съёмки делают её не самой привлекательной покупкой. Однако, если вы не собираетесь фокусироваться на спортивной фотосъёмке, и для вас важнее возможность снимать при слабом освещении, то Canon EOS 6D вполне неплохой вариант. К тому же, несмотря на почтенный возраст, она имеет встроенные Wi-Fi и GPS модули и может еще и подешеветь в связи с недавним выходом новой итерации в лице Canon 6D Mark II.

Nikon D610

Nikon D610

Цена: 87 500 рублей

Разрешение матрицы: 24,7 Мп Скорость серийной съёмки: 6 кадров в секунду

Но в этой ценовой категории у Canon EOS 6D есть серьёзный конкурент в лице Nikon D610. И, если только у вас нету коллекции объективов Canon, логичнее взять именно эту модель. D610 опережает оппонента сразу по нескольким характеристикам. Например, он имеет 39 точек фокусировки вместо 11 у 6D, и 9 из них крестового типа — всё это помогает камере быстрее фокусироваться при на движущихся объектах. Также D610 быстрее на пару кадров в серийной съёмке, но уступает в скорости фокусировки при в условиях низкого освещения. Наконец, затвор D610 рассчитан проработать в полтора раза дольше — 150 000 срабатываний по сравнению со 100 000 у Canon 6D. А вот Wi-Fi и GPS модулей у неё нет, разве что есть возможность докупить их отдельно.

Nikon D750

Nikon D750

Цена: 123 000 рублей

Разрешение матрицы: 24,93 Мп Скорость серийной съёмки: 6,5 кадров в секунду

За более молодую полнокадровую камеру придётся отдать уже больше денег. D750, фотоаппарат 2014 года выпуска, в среднем в среднем стоит 123 тысячи рублей. По сравнению с D610, этот фотоаппарат на треть дольше работает от одного заряда батареи (1230 снимков против 900). Также эта модель лучше справляется с фокусировкой при низкой освещенности. Но и это не все: стало еще больше точек фокусировки. Общее число их составляет 51, 11 из которых крестового типа. Кроме того, в ней есть встроенный Wi-Fi, так что можно управлять камерой со смартфона. Наконец, в отличие от D610, у этой модели не фиксированный экран, но у него мало степеней свободы.

Sony Alpha a7R Sony Alpha a7R Цена: 94 500 рублей

Разрешение матрицы: 36,8 Мп Скорость серийной съёмки: 4 кадра в секунду

Среди беззеркальных камер также есть полнокадровые, так что вы можете получить сравнимое качество снимков и на более компактном устройстве. Но, конечно, везде есть плюсы и минусы. К примеру, как и многие системные камеры, Sony Alpha a7R не может похвастать долгой работой от аккумулятора — батарейки хватает всего на 340 фотографий. Зато у этого фотоаппарата самое большое разрешение матрицы из всех в нашем списке — 36,8 Мп. И, в плане качества изображения, это действительно потрясающая камера. Кроме того, у Sony Alpha a7R есть и видоискатель, так что съёмка под палящим солнцем вам будет не страшна — экраном пользоваться не обязательно. Несмотря на то, что камера появилась еще в 2013 году, она оснащена Wi-Fi и NFC.

Sony Alpha a7 II Sony Alpha a7 II Цена: 105 000 рублей

Разрешение матрицы: 25 Мп Скорость серийной съёмки: 5 кадров в секунду

Sony Alpha a7 II хороша по-своему. Разрешение её матрицы меньше, а цена выше, но, тем не менее, у неё есть одно замечательное преимущество. А именно 5-осная встроенная система стабилизация. Это даёт возможность делать чёткие снимки без штатива при гораздо более плохом освещении. Также это помогает избавиться от «тряски» в видео, особенно при большом фокусном расстоянии.

Помимо 3-дюймового не сенсорного дисплея у Sony Alpha a7 II есть и электронный видоискатель, правда, он передаёт цвета немного иначе, чем вы можете увидеть на дисплее или на получившейся фотографии. При съёмке в формате RAW это не так важно, а для тех, кто снимает сразу в JPEG, это может стать неприятным сюрпризом.