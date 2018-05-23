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Бесшумный мини-ПК LIVA Z2 построен на базе Intel Gemini Lake
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Бесшумный мини-ПК LIVA Z2 построен на базе Intel Gemini Lake 

Chip.ru 3 часа назад
Фото: Chip.ru
Компания ECS представила свой новый миниатюрный персональный компьютер LIVA Z2, построенный на базе платформы Intel Gemini Lake. Новинка заключена в корпус габаритами 132х118х56,4 мм. В основе модели могут лежать процессоры с тепловыделением до 6 Вт — двухъядерный Celeron N4000 или четырёхъядерные Pentium Silver N5000 и Celeron N4100.
Оперативная память — два модуля SO-DIMM DDR4-2400 емкостью до 8 ГБ. Постоянное хранилище — 2,5-дюймовый жесткий диск или SSD-накопитель, а также распаянный на плате микросхемы eMMC-модуль на 32 или 64 ГБ для системного раздела. Предусмотрены модули Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 4.2, контроллер Gigabit Ethernet, три USB 3.0 Type-A, USB 3.0 Type-C, HDMI 2.0 и HDMI 1.4. Здесь нет предустановленной операционной системы, но поддерживается Windows 10.
Источник: ECS  Фото: ECS Опрос: Вы когда-нибудь работали с мини-ПК? Да, понравилось Да, не понравилось Не работал Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: ZBOX представила бесшумный мини-ПК с процессором Intel Gemini Lake
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