Приложение Apollo позволяет менять освещение фото iPhone Plus и X

Приложение Apollo позволяет менять освещение фото iPhone Plus и XОдной из ключевых функций камеры в iOS 11 для пользователей iPhone 8 Plus, 7 Plus и iPhone X стало так называемое Портретное освежение. Используя эту настройку, можно добиться впечатляющего эффекта студийного освещения в портретном режиме.

Вот только у штатного Портретного освещения есть один недостаток — недостаточное количество настроек.

Разработчики фоторедактора Apollo решили это исправить, по максимуму задействовав возможности двойной камеры iPhone. По сути, Apollo позволяет регулировать уровень 3D-освещения за счет использования данных о глубине изображения.

После выбора фотографии, Apollo предложит настроить источник света. Более того, к фотографии можно добавить до 20 таких источников, преобразив снимок до неузнаваемости.

В редакторе предусмотрена регулировка яркости и цветовой температуры, расстояние, уровень теней, сила эффекта и ширина светового потока.

Самое приятное, что постобработка фотографии в Apollo позволяет добиться впечатляющих результатов. Разработчикам стоит отдать должное — это лучший софт для работы со светом на iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus и iPhone X (на других девайсах полезность утилиты нулевая из-за отсутствия двойной камеры).

Стоимость Apollo составляет 149 рублей, и, поверьте, это толковое вложение, если вы любите фотографировать на iPhone.