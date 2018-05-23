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Приложение Apollo позволяет менять освещение фото iPhone Plus и X
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Приложение Apollo позволяет менять освещение фото iPhone Plus и X 

iPhones.ru 4 часа назад
Фото: iPhones.ru
Приложение Apollo позволяет менять освещение фото iPhone Plus и XОдной из ключевых функций камеры в iOS 11 для пользователей iPhone 8 Plus, 7 Plus и iPhone X стало так называемое Портретное освежение. Используя эту настройку, можно добиться впечатляющего эффекта студийного освещения в портретном режиме.
Вот только у штатного Портретного освещения есть один недостаток — недостаточное количество настроек.
Разработчики фоторедактора Apollo решили это исправить, по максимуму задействовав возможности двойной камеры iPhone. По сути, Apollo позволяет регулировать уровень 3D-освещения за счет использования данных о глубине изображения.
После выбора фотографии, Apollo предложит настроить источник света. Более того, к фотографии можно добавить до 20 таких источников, преобразив снимок до неузнаваемости.
В редакторе предусмотрена регулировка яркости и цветовой температуры, расстояние, уровень теней, сила эффекта и ширина светового потока.
Самое приятное, что постобработка фотографии в Apollo позволяет добиться впечатляющих результатов. Разработчикам стоит отдать должное — это лучший софт для работы со светом на iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus и iPhone X (на других девайсах полезность утилиты нулевая из-за отсутствия двойной камеры).
Стоимость Apollo составляет 149 рублей, и, поверьте, это толковое вложение, если вы любите фотографировать на iPhone.
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