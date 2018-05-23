Как работает trade-in MacBook в России

Купить новый MacBook — это не как новый iPhone. Хорошие макбуки стоят гораздо дороже топовых айфонов.

С этим ничего не поделаешь, такой уж курс валют. Приходится мириться. Ну или покупать б/у технику.

Но есть те, кто умудряется получать новый комп Apple в два и даже больше раз дешевле. Такой вариант есть: это trade-in MacBook.

Факт: продать MacBook гораздо сложнее, чем iPhone

Это обусловлено тем, что у одной и той же модели MacBook может быть сразу несколько конфигураций: разные процессоры, память и так далее.

Отсюда вытекает и следующий минус — сформировать конечную стоимость достаточно сложно. Цена за б/у макбуки может сильно отличаться. Разброс в стоимости очень большой.

Да и продавать MacBook долго. Это не iPhone, выставив который вам позвонит 5-10 человек в ближайшие 15 минут. «Маки» достаточно специфичны из-за своей стоимости и технических характеристик.

Покупка ноутбука, в принципе, довольно сложный процесс. Многие изучают рынок несколько недель, а то и месяцев. И не факт, что именно вам повезёт сию секунду. Ну, конечно, если вы не выставите топовый MacBook за 20 000 рублей. Тогда вам посыпятся звонки. Но вы же не будете этого делать, правда?

Некоторые объявления висят на барахолках по два-три месяца.

Trade-in — это выгодно?

И да и нет.

Конечно, можно потратить кучу времени и продать самому. Вероятно, выручите чуть больше денег. Но не каждый готов ждать, возиться с объявлением, отвечать на кучу вопросов, торговаться и так далее. Никто не отменял и мошенников.

Многим безопасность и нервы дороже. Если вы цените время/деньги/нервы, смотрите в сторону trade-in или сервиса удобной продажи. С ними гарантированно получаете:

— Быстрые деньги — Отсутствие торга и лишних вопросов — Время продажи или обмена всего 2 часа (!)

Один такой безопасный сервис для продажи или обмена макбуков уже работает в России

Заходите на сайт, указываете свою комплектацию ноутбука, получаете расчет цены. Через пару часов к вам приезжает мастер, и вы получаете деньги.

А если делаете trade-in, вам привозят макбуки только РОСТЕСТ. Все имеют официальную гарантию от Apple и дополнительный год гарантии по российскому закону о защите прав потребителей.

Никаких барыг, кидал, придирок и советчиков. Никаких «скинь 10 тыщ». Никаких встреч в кафе или около метро, никаких лишних телодвижений.

Сейчас процесс trade-in или просто продажи MacBook стал максимально простым

Сделан очень простой калькулятор, где цена видна сразу.

Вы указываете модель своего ноутбука, год и технические характеристики. Далее описываете его состояние и получаете приблизительную стоимость.

После этого с вами связывается менеджер и уточняет состояние батареи, а также наличие дополнительных модификаций. Вроде расширения оперативной памяти или замены американской клавиатуры на российскую.

Mac — это не iPhone, поэтому будет диапазон цен на вашу модель. «Вилка» цен от и до сужена до минимума, чтобы сориентировать вас как можно точнее.

Что берёте на trade-in и как считается конечная цена?

Тут всё просто. Принимается любая модель MacBook от 2011 года выпуска.

Важно: проверяют внешнее состояние ноутбука + используют тестирование с помощью встроенного инструмента диагностики Apple Hardware Test. В ходе него обнаруживаются возможные неполадки с «железом» MacBook. Чаще всего их нет, но нужно в этом убедиться.

К слову, на trade-in принимают не только «маки». Если у вас завалялся старенький iPhone или iPad, то они также пойдут в счёт стоимости обмена.

Пример. Вы предлагаете два девайса сразу. Первый — MacBook Air 13″ 2013 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Состояние идеальное, все работает. Мы оценим такой «мак» в 30 000 рублей.

К этому хотите добавить iPhone 6s на 16 ГБ с небольшими царапинами (хорошее состояние). Его оценим в 10 000 рублей.

Теперь хотите обменять всё это на новый базовый MacBook Pro 13″. Мы вычитаем стоимость сдаваемых вами гаджетов. И тогда размер доплаты составит 46 990 рублей.

Согласитесь, 47 000 против 87 000 — существенная разница. Ничего подобного нет ни в одном российском магазине. И от ненужной техники заодно избавитесь.

И да. Сейчас действует акция. Если вы сразу меняете свой старый MacBook на новый, то стоимость вашего ноутбука станет на 5000 рублей выше (при trade-in условия выгоднее!).

С Яндекс. Маркетом нет ценовой конкуренции. Лучше взять РСТ-технику, нежели «серые гаджеты» от большинства магазинов с этой площадки.

Продать MacBook или рассчитать доплату по программе trade-in Откажитесь от старых девайсов Apple и поменяйте их на самые новые, не выходя из дома. Повторяемся, у нас только РСТ с гарантией.

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