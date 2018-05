Еще не флагман, но уже не «бюджет»: Nokia 7 plus, Oppo F7 и Samsung Galaxy A6

Что нужно знать о новых смартфонах средней ценовой категории? Чем, помимо цены, они отличаются от флагманов и от бюджетных аппаратов? Наш эксперт Дмитрий Бевза честно ответил на эти вопросы в своем обзоре смартфонов Nokia 7 plus, Oppo F7 и Samsung Galaxy A6 (2018).

Все последние годы мобильная индустрия прогрессировала очень быстро: стало казаться, что смартфоны из верхней части среднего ценового сегмента сильно потеснят флагманские аппараты. И основания для этого были.

Мощность современных процессоров увеличилась настолько, что даже недорогие SOC (System-on-a-Chip) стали по-настоящему многозадачными и успешно справляются с самыми «тяжелыми» мобильными играми и приложениями. Резко улучшилось качество мобильных камер. Выросло разрешение экранов. Модные фишки, типа быстрой беспроводной зарядки, NFC-модулей и порта USB Type-С постепенно перекочевывают с прошлогодних флагманских аппаратов в средний класс.

Тем не менее, каннибализации продаж флагманских смартфонов и массового перехода на продвинутые модели среднего ценового сегмента не произошло. Для части аудитории премиальные смартфоны до сих пор остаются статусным предметом потребления, людям важно иметь не только самый лучший, но и дорогой аппарат, доступный не всем.

Второй момент. Выяснилось, что запас прочности, мощности и технологической актуальности флагманов годовой и даже двухлетней давности достаточно велик, а их цена настолько снизилась. Собственно, они составили мощую конкуренцию новым моделям среднего класса. Можно смело утверждать, что камера того же Samsung Galaxy S7 edge 2016 года выпуска превосходит камеру любого современного смартфона средней ценовой категории. И это только один пример.

Но помимо камеры, мощного процессора и премиального дизайна есть и другие аспекты. Именно благодаря им новые модели среднего класса по ряду параметров и потребительских характеристик превосходят старые флагманы.

В первую очередь, это «безрамочный» дизайн. То есть это экран с пропорцией сторон 18:9 или 19:9, высоким показателем screen-to-body ratio и занимающий максимально большую поверхность фронтальной поверхности смартфона. Это также разъем USB Type-C, значительно более удобный, чем стандартный Micro USB. Это и новые энергоэффективные процессоры, позволяющие устройству работать дольше, поддержка быстрой зарядки смартфона. И конечно, актуальная версия Android, а также почти гарантированное обновление системы до следующих версии в течение одного-двух лет Мы решили не описывать в обзоре каждый смартфон по отдельности, а сравнить сразу все три модели по ключевым потребительским характеристикам.

Дизайн В этом компоненте безусловно лидирует Nokia 7 plus. Его создателям удался эффектный и, главное, оригинальный дизайн, что для современного смартфона большая редкость. Лаконичный металлический корпус с покрытием «под керамику», окантовка — «под медь». Все очень солидно и премиально. Идиллию портит только три надписи: «Nokia» на фронтальной панели, а также «Nokia» и «АndroidОne» на задней поверхности, несколько нарушающие цельность и лаконичность дизайна.

Samsung Galaxy A6 (2018) не настолько эффектен, как Nokia 7 plus, но тоже выглядит очень достойно. Премиальный Galaxy-дизайн, металлический корпус. В общем, все тоже вполне ок.

Самый спорный дизайн у Oppo F7. Помимо простой пластиковой задней панели, свойственной скорее бюджетным моделям, Oppo крепит защитное стекло экрана будто бы над корпусом. Наверное, дизайнеры компании считают, что то не «баг», а «фича», но мы ни нашли ни одного человека, считающего, что это удачный ход.

Эргономика С эргономикой смартфонов обычно все просто: чем они меньше, тем лучше их эргономика и тем удобнее ими пользоваться. Точка. Чудес не бывает. Бывают лишь нюансы, влияющие на итоговую оценку. О них чуть ниже.

Самым неэргоноимичным ожидаемо оказался Nokia 7 plus с его самым большим корпусом. Вдобавок ко всему, «голый» Android One — операционная система, на которой работает смартфон, не позволяет разблокировать устройство с помощью фронтальной камеры.

Чуть лучше эргономика у Oppo F7, плюс этот смартфон поддерживает (и делает это очень хорошо) разблокировку по лицу владельца.

Казалось бы компактный Samsung Galaxy A6 (2018) должен быть лидером с большим отрывом. Но нет. Samsung с упорством, достойным лучшего применения, делает единый технологический модуль камеры и сканера отпечатков пальцев.

То есть, если вы использует для разблокировки смартфона сканер, то заляпанный объектив камеры вам гарантирован. Немного скрашивает такое положение вещей хорошо работающая разблокировка смартфона по лицу. В этом случае сканером можно не пользоваться. Тем не менее, несмотря на все вышесказанное, Samsung Galaxy A6 (2018) — наиболее эргономичный и удобный смартфон в нашем обзоре.

"Железо" Nokia 7 plus и Oppo F7 имеют 4 Гб оперативной памяти и 64-гигабайтный накопитель, а также слот для установки карты памяти. Разница есть в тех процессорах, на которых они работают.

У Nokia 7 plus и Oppo F7 это новейшие процессоры среднего класса Qualcomm Snapdragon 660 и Mediatek Helio P60. Платформы примерно равны по своим возможностям. Qualcomm Snapdragon 660 имеет чуть более быстрый видеопроцессор (важно для игр), а Mediatek Helio P60 чуть более энергоэффективен (что важно для времени автономной работы).

У Samsung Galaxy A6 (2018) всего 3 Гб оперативной памяти и накопитель на 32 Гб, а его Exynos 7870 Octa пригревает вышеперечисленным процессорам во всех тестах. Что неудивительно: Exynos 7870 Octa тоже процессор среднего класса, но… двухлетней давности. Впрочем, для большинства стандартных пользовательских сценариев его мощности вполне хватает.

Из всех трех смартфонов Nokia 7 plus единственный, кто имеет порт USB Type-C и поддерживает быструю зарядку.

А вот Oppo F7 — единственный, кто не имеет NFC-модуль, так что про бесконтактные платежи смартфоном через Google Pay можно забыть.

Время автономной работы На время автономной работы смартфона больше всего влияют пять параметров: емкость аккумулятора, энергоэффективность процессора, размер и разрешение экрана (чем меньше и ниже, тем лучше), а также технология изготовления экрана (AMOLED лучше IPS).

Сразу скажем: проблем со временем автономной работы нет ни у кого. Nokia 7 plus с его емким аккумулятором (3800 мАч) может работать до двух дней. Oppo F7 и Samsung Galaxy A6 (2018) — до полутора. Oppo F7 — благодаря энергоэффективной платформе и аккумулятору 3400 мАч. Козырь же Samsung Galaxy A6 (2018) — небольшой Super AMOLED-дисплей с низким (720×1480) разрешением. Он яркий и контрастный, как и все самсунговские дисплеи, но плотность пикселей — всего 294 точек на квадратный дюйм (на 30% ниже, чем у Nokia 7 plus и Oppo F7).

В целом же HD-разрешение Samsung Galaxy A6 (2018) нас удивило. Это скорее атрибут бюджетных смарфонов, а не аппаратов среднего класса, к которому он относится.

Камера Ниже можно посмотреть примеры работы камер всех трех смартфонов, причем в разных условиях. Вообще дневная съемка основной камеры Nokia 7 plus нам показалось наиболее интересной. Опять же, только у нее есть двукратный оптический зум.

А вот ночные кадры ни одного из аппаратов не впечатлили. Хуже остальных справился со съемкой в условиях ночного освещения Samsung. Это удивительно, так как у аппаратов корейской компании хорошая ночная cъeмка стала уже фирменной фишкой.

Что касается селфи-камеры, то самый продвинутый режим фронтальной съемки у Oppo F7. Отметим, впрочем, что его агрессивная постобработка портретных снимков может понравиться не всем. Такой «гламурный» стиль селфи кто-то ценит, кто-то — не очень, хотя в самой компании гордятся своими алгоритмами портретной обработки кадров с использование на AI.

Примеры работы камер каждого из смартфонов в трех режимах: день, ночь, портрет.

Дневная съемка

Nokia 7 plus

Oppo F7 Samsung Galaxy A6 (2018)

Ночная съемка

Nokia 7 plus

Oppo F7 Samsung Galaxy A6 (2018)

Портрет

Nokia 7 plus

Oppo F7 Samsung Galaxy A6 (2018)

Софт Программные графические оболочки всех трех аппаратов заслуживают того, чтобы о них написали отдельно. Почему это важно? Наше впечатление от смартфона во многом складывается из того, какая операционная система на нем стоит, от свойств графической оболочки, с которой мы взаимодействуем, от того, насколько «вылизан» рабочий софт. Тот же iPhone не имел бы такого грандиозного успеха во всем мире, если бы iOS не была столь хороша.

Начнем с Nokia 7 Plus, на котором стоит, так называемый, «голый» (или «чистый») Android One (версия Android 8.1). У него в мире немало поклонников, особенно среди технически продвинутых пользователей, считающих его минимализм вершиной юзабилити и утверждающих, что концепция «ничего лишнего» — это лучший вариант, а все дополнительные приложения пользователь может поставить сам. В этом есть своя логика, но сразу признаемся во вкусовщине: мы не фанаты аскетичного «голого» «Андроида» и стиля «бедненько, но чистенько». Да, он прост, лаконичен и не перегружен, но не стоит недооценивать труд программистов и разработчиков фирменных графических оболочек производителей смартфонов. Они не идиоты, и реально стараются улучшить базовый Android. Например, тот же Android One не поддерживает разблокировку «по лицу» (которая доступна на многих фирменных оболочках других смартфонов), так что владельцам Nokia 7 plus придется ограничиться классическими способами разблокировки смартфона.

Весь фирменный софт на Nokia 7 plus работает быстро, и очевидно, что в будущем все обновления на смартфон будут приходить одними из первых. Уже сейчас на Nokia 7 plus можно поставить бета-версию Androd 9. На этом фоне особенно обидно выглядят некоторые программные недочеты разработчиков, например, в работе камеры. Она иногда «замерзает» на несколько секунд. Надеемся, что в ближайших обновлениях, это исправят.

Oppo F7 работает по управлением собственной графической оболочки ColorOS версия 5.0, и здесь реализован совсем другой подход, нежели в Nokia 7 plus. Китайские разработчики решили, что надо ориентироваться «на лучшие примеры», и делают свой софт максимально похожим на iOS. В целом, это добротный продукт, лаконичный, как и iOS, но с большим количеством настроек в области безопасности и конфиденциальности. Отметим быстрое и четкое распознавание лица владельца. Вообще больших претензий к Color OS у нас не возникло (да, попытка реализовать идеологию iOS на Android выглядит спорно, но реализован такой подход очень добротно).

У Samsung A6 (2018) самая продвинутая и продуманная графическая облочка из всех трех моделей. Вообще корейская компания серьезно вкладывается в разработку софта, и Samsung Experience пожалуй одна из лучших «надстроек» над Android на сегодняшний день, сочетающая простоту и гибкость в настройках. То есть, если вы не любите «ковыряться» в смартфоне — оставьте все как есть и вы не испытаете дискомфорта. Если же вы хотите подстроить аппарат под себя, то такая возможность у вас тоже будет. Отметим логичность Samsung Experience для пользователя: на привыкание к ней уйдет совсем немного времени

Резюме Если подводить итоги нашего потребительского тестирования трех новых аппаратов среднего класса, можно сказать, что с точки зрения дизайна и «железа» Nokia 7 Plus впереди всех. Это самый приятный для глаз, самый продвинутый и, увы, самый дорогой (26 700 рублей) смартфон с лучшей из всех трех моделей основной камерой.

Oppo — классический середняк, но со своими фишками: очень высоким показателем screen-to-body ratio (82.5%) большим экраном, продвинутой селфи-камерой и отлично реализованной опцией разблокировки по лицу владельца. Официальная цена в России — 22 900 рублей.

Samsung Galaxy A6 (2018) был бы прекрасным представителем верхней части бюджетного ценового сегмента — сильный бренд, отличные сборка, дизайн и эргономика, прекрасный софт, но… слишком бюджетное «железо», слишком высокая, на наш взгляд, цена — 22 900 рублей, смазывают общее впечатление. И ему будет сложно конкурировать с сильными китайскими «коллегами» в категории «средний класс».