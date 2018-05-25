Oppo разработала смартфон F7 Youth

В марте этого год был представлен смартфон Oppo F7, мощный и стильный. Сегодня свет увидела его упрощенная версия F7 Youth с чуть менее производительной начинкой и, соответственно, более интересной ценой.

Стоит новый Oppo F7 Youth ровно 230 евро, предлагая в обмен на эту сумму экран 18:9 с диагональю 6 дюймов и разрешением Full HD+. Внутри его корпуса скрыты 4 Гб оперативной памяти, процессор MediaTek Helio P60 на восьми ядрах и с 3-ядерная видеокарта Mali G72 MP3. Также у смартфона есть 64 Гб постоянной памяти и слот microSD под карты такого же объема. Двойная фотокамера новинке от Оппо не полагается, и потому здесь есть только модули 8 Мп спереди и 13 Мп сзади, но с программным размытием фона для портретных снимков, плюс есть функция распознавания лиц. Правда, со сканером отпечатков пальцев данный аппарат не подружился, и потому он здесь отсутствует.