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Oppo разработала смартфон F7 Youth
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Oppo разработала смартфон F7 Youth 

MDDevice 1 час назад
Фото: MDDevice
В марте этого год был представлен смартфон Oppo F7, мощный и стильный. Сегодня свет увидела его упрощенная версия F7 Youth с чуть менее производительной начинкой и, соответственно, более интересной ценой.
Стоит новый Oppo F7 Youth ровно 230 евро, предлагая в обмен на эту сумму экран 18:9 с диагональю 6 дюймов и разрешением Full HD+. Внутри его корпуса скрыты 4 Гб оперативной памяти, процессор MediaTek Helio P60 на восьми ядрах и с 3-ядерная видеокарта Mali G72 MP3. Также у смартфона есть 64 Гб постоянной памяти и слот microSD под карты такого же объема. Двойная фотокамера новинке от Оппо не полагается, и потому здесь есть только модули 8 Мп спереди и 13 Мп сзади, но с программным размытием фона для портретных снимков, плюс есть функция распознавания лиц. Правда, со сканером отпечатков пальцев данный аппарат не подружился, и потому он здесь отсутствует.
Oppo F7 Youth располагает батареей 3410 мАч, прошивкой Color OS 5 поверх Android 8.1 Oreo, стандартными модулями беспроводной связи и корпусом черного, синего и красного оттенков. Релиз смартфона состоится 28 мая по цене 230 евро, и его наверняка можно будет купить в России, где Оппо не так давно открыла свое представительство. Но есть нюанс: за те же деньги уже сегодня можно заказать новенький Xiaomi Redmi Note 5 с более современной начинкой и прошивкой MIUI 9.5.
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