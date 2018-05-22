OPPO F7 — первый этап открытого тестирования. Первые впечатления

Уже не первую неделю идет специальный проект AdroidInsider.ru и бренда OPPO, в рамках которого совместно с нашими читателями мы проводим тестирование смартфона OPPO F7, и сейчас мы готовы поделиться его первыми результатами.

Напомню, что смартфоны получили для теста десять наших читателей, которые попользовались ими десять дней и составили свои мнению о его внешнем виде и удобстве использования.

Смартфон с интересным дизайном

Первое, что бросается в глаза при изучении нового OPPO F7, — это вырез в верхней части экрана. Несмотря на то, что он сделан в том стиле, который сейчас очень популярен и уже встречался в смартфонах других марок, все равно он современный и привлекающий внимание.

Сейчас это решение можно считать передовым, так как индустрия еще не дошла до того, чтобы делать смартфон полностью безрамочным и при этом находить нормальные места для камеры и динамика. Поэтому пока подобный способ увеличения площади экрана можно считать оптимальным.

Выемка в верхней части экрана, где расположен динамик, камера и сканер лица, не мешает, так как является неотъемлемой частью дисплея. Рядом с ней находится индикатор зарядки, показывается время и другие системные элементы. Можно сказать, что эта «челка» является своеобразным продолжением верхней панели управления.

Богданова Василиса, экономист

Даже те из участников тестирования, у кого к этому элементу дизайна было предвзятое отношение, изменили его со временем. В итоге все относились к вырезу не хуже, чем просто нейтрально.

Что касается выемки в верхней части экрана, то ее наличие никак не сказалось на моем общем положительном впечатлении от смартфона.

Барханов Далер, железнодорожные перевозки

Кроме выреза в верхней части экрана, который еще может понравиться или нет, нельзя не отметить узкие боковые рамки, на которые обратили внимание все участники нашего открытого тестирования.

А некоторые отдельно отметили то, что экран имеет такую форму, которая позволит без проблем приклеить на экран средства защиты от царапин, что в некотором роде тоже можно считать плюсом.

Нельзя не отметить тонкие рамки по бокам экрана и плоскую поверхность экрана, на который без каких-либо проблем ляжет защитное стекло или пленка.

Живулин Георгий, инженер-конструктор

Удобство расположения в руке

То, как OPPO F7 лежит в руке, тоже оценили многие. Хотя стоит отметить, что многие сравнивали его со смартфонами, которыми пользовались до этого, а зачастую это были большие аппараты с близким значением диагонали экрана, но при этом имеющие существенно более крупный корпус за счет широких рамок.

Тем не менее толщина корпуса и скругленные грани не оставили равнодушными и тех, кто пользовался аналогичными по размеру или даже меньшими устройствами.

Мне понравилось, как OPPO F7 лежит в руке. Особенно я оценила это с точки зрения текстуры задней стенки. Она гладкая, но при этом смартфон не выскальзывает из руки, если перехватить его, пытаясь дотянуться до дальней части экрана.

Но при этом нашлись и противоположные мнения, когда другой участник тестирования сказал, что, на его взгляд, корпус скользкий и пользоваться им лучше с чехлом, который идет в комплекте.

Но лично для себя не представляю возможным использовать его без чехла. За счет гладких граней телефон норовит выскользнуть.

Живулин Георгий, инженер-конструктор

К расположению кнопок вопросов у участников тестирования не было, и все они сошлись во мнении, что кнопки расположены на тех местах, где и должны быть. Притом независимо от размера руки. Почти во всех случаях они находятся ровно в том месте, где при комфортном хвате находятся пальцы. Особенно это касается кнопки Power.

Кнопки расположены удобно. Неважно, какой рукой держишь смартфон, всегда можно свободно дотянуться до любого элемента управления.

Богданова Василиса, экономист

Цвета корпуса

В модели OPPO F7 компания представила яркие и необычные решения, которые не просто выглядят стильно, но при этом дают свободу выбора потенциальному покупателю.

В линейке есть три цвета. Первый из них — это ярко-красный вариант, который бросается в глаза и очень красиво играет на солнце. Второй цвет строгий, и его даже можно назвать классическим, так как он хоть и имеет глубокий блеск и хорошую отражательную способность, но серебристый. Третий цвет является отдельной гордостью компании, так как они смогли заставить абсолютно гладкий корпус играть так, как будто он состоит из отдельных кусочков материала или просто имеет ярко выраженную текстуру.

Мне достался для теста черный смартфон с объемным рисунком на задней панели. Данное исполнение очень понравилось. Все знакомые, которые видят этот телефон, сказали, что хотят такой же Феклюнин Андрей, строительный бизнес

Комплектация

В наше время производители редко занимают промежуточное положение с точки зрения комплектации смартфона. Как правило, они не кладут в коробку ничего, кроме самого смартфона и кабеля для зарядки, или, наоборот, щедро осыпают покупателя всевозможными бонусами.

OPPO пошла по второму пути, выбирая, что положить в отправившуюся на прилавки коробку вместе с F7.

Кроме самого смартфона покупатель получит:

адаптер питания;

кабель для зарядки;

гарнитуру;

защитный чехол;

защитную пленку (уже наклеена);

инструмент для извлечения SIM-карты.

Как раз по поводу защиты многие участники тестирования высказались очень положительно.

Самое приятное — это чехол в комплекте и уже наклеенная пленка на экране. Не нужно ходить и думать, где найти подходящий чехол, а уж пленку клеить самостоятельно и вовсе неудобно.

Ирина Дичковская, дизайнер

Этот комментарий был написан не просто так, а после небольшого инцидента, который прошел без последствий как раз благодаря защите смартфона.

Один раз упал на асфальт с небольшой высоты. И все тот же чехол его спас

Ирина Дичковская, дизайнер

Итоги первого этапа тестирования OPPO F7 Подводя итоги, можно добавить, что в целом, несмотря на небольшое расхождение мнений, а также специфику требований и антропометрических данных участников тестирования, все остались довольны первым впечатлением от OPPO F7 и того, как он проявил себя в первые дни активной эксплуатации.

Очень удобно пользоваться одной рукой, носить в кармане брюк, джинсов, в сумке, не ощущал никакого дискомфорта в процессе использования смартфона.

Мы, в свою очередь, продолжаем вести наш совместный с брендом OPPO специальный проект, и впереди у нас еще не одна статья с подробным описанием смартфона OPPO F7 с отзывами пользователей, которые изъявили желание поучаствовать в открытом тестировании этого смартфона. На очереди у нас обсуждение программной оболочки ColorOS 5.0 и операционной системой в целом. Спецпроект продолжается!